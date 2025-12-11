x

Disney apuesta por la IA: invertirá US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que Sora use personajes sus icónicos

El gigante del entretenimiento firmó un acuerdo sin precedentes en el que autorizará más de 200 personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars para videos generados por IA, mientras adopta ChatGPT para potenciar sus operaciones internas.

  Disney licenciará por primera vez parte de su universo de personajes para una plataforma de IA. FOTOS CORTESÍA
Johan García Blandón
11 de diciembre de 2025
bookmark

The Walt Disney Company dio un giro estratégico hacia la inteligencia artificial. La compañía anunció una inversión de US$1.000 millones en OpenAI y un acuerdo de licencia que permitirá que Sora, la plataforma de videos cortos con IA de la firma tecnológica, utilice a personajes emblemáticos como Mickey Mouse, Cenicienta, Darth Vader, Buzz Lightyear o Iron Man en contenidos generados por usuarios.

El convenio, que tendrá una duración inicial de tres años, autoriza a OpenAI a acceder a una biblioteca de más de 200 personajes y criaturas provenientes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. A través de Sora, los usuarios podrán escribir instrucciones o guiones breves para generar clips animados que podrán verse, compartirse y reutilizarse dentro de la plataforma.

El acuerdo, sin embargo, establece límites claros: no se autoriza el uso de similitudes físicas de actores reales ni la imitación de sus voces, una preocupación central en Hollywood en medio del debate sobre la protección de derechos de imagen en la era de la IA.

Le puede interesar: ¿Por qué OpenAI se declaró en “código rojo”? Se profundiza la competencia por el podio de la IA

Disney también será cliente de OpenAI

Además de licenciar su propiedad intelectual, Disney pasará a ser uno de los clientes corporativos más grandes de OpenAI, integrando sus herramientas para desarrollar nuevos productos digitales y experiencias inmersivas. La empresa también comenzará a desplegar ChatGPT internamente como apoyo a sus equipos creativos, técnicos y administrativos.

Para el CEO Bob Iger, la alianza marca un punto de inflexión. “El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria”, aseguró en el comunicado. “Mediante esta colaboración con OpenAI ampliaremos de forma reflexiva y responsable el alcance de nuestras historias, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”.

Un movimiento que rompe la resistencia de Hollywood

El anuncio representa un cambio significativo en un sector tradicionalmente cauteloso frente a las empresas de IA. Los grandes estudios han temido durante años que sus datos sean utilizados para entrenar modelos generativos sin control, y también han procurado evitar tensiones con los sindicatos de actores y guionistas, que han expresado preocupación ante la automatización de procesos creativos.

Aun así, OpenAI ha continuado acercándose a los estudios más influyentes. Según Bloomberg, Sora ha sido objeto de conversaciones con Universal Pictures, Warner Bros. Discovery y otros gigantes del sector, que evalúan su potencial para producción, mercadeo y creación de experiencias interactivas.

Lea más: Microsoft y Nvidia pisan el acelerador de la IA: invierten US$15.000 millones para Anthropic, el rival de OpenAI

Sora, la nueva plataforma que mezcla redes sociales y video generado por IA

La versión más reciente de Sora, presentada en septiembre, funciona como una aplicación social independiente a la que solo se accede por invitación. A diferencia de la primera generación de diciembre pasado, los usuarios no solo pueden generar videos a partir de texto, sino también explorar clips creados por otras personas, lo que la acerca al formato de una red social.

La plataforma permite, además, crear avatares hiperrealistas y voces sintéticas de los propios usuarios, que pueden aparecer en videos generados por ellos mismos o por sus contactos, siempre con autorización explícita del dueño del avatar. Esta característica ha despertado interés, pero también cuestionamientos éticos que los estudios observan con atención.

La alianza entre Disney y OpenAI marca el primer gran acuerdo de este tipo entre un gigante del entretenimiento y una compañía de IA generativa. Para la industria, el movimiento podría abrir la puerta a una nueva etapa en la relación entre Hollywood y las tecnologías emergentes: una en la que la propiedad intelectual más valiosa del planeta entra al ecosistema de la IA, pero bajo estrictas reglas de uso y control.

Conozca también: Jeff Bezos creará su propio gigante de IA: una startup de US$6.200 millones que competirá con Google y OpenAI

