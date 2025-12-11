Disney apuesta por la IA: invertirá US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que Sora use personajes sus icónicos

The Walt Disney Company dio un giro estratégico hacia la inteligencia artificial. La compañía anunció una inversión de US$1.000 millones en OpenAI y un acuerdo de licencia que permitirá que Sora, la plataforma de videos cortos con IA de la firma tecnológica, utilice a personajes emblemáticos como Mickey Mouse, Cenicienta, Darth Vader, Buzz Lightyear o Iron Man en contenidos generados por usuarios.
El convenio, que tendrá una duración inicial de tres años, autoriza a OpenAI a acceder a una biblioteca de más de 200 personajes y criaturas provenientes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. A través de Sora, los usuarios podrán escribir instrucciones o guiones breves para generar clips animados que podrán verse, compartirse y reutilizarse dentro de la plataforma.
El acuerdo, sin embargo, establece límites claros: no se autoriza el uso de similitudes físicas de actores reales ni la imitación de sus voces, una preocupación central en Hollywood en medio del debate sobre la protección de derechos de imagen en la era de la IA.
