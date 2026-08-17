“Me gusta poder ser la actriz de Betty, la fea y de Cien años de soledad”: Juanita Molina

Son pocas las actrices colombianas que en un solo año han hecho el recorrido que Juanita Molina en 2026: hizo parte de Dear Killer Nannies, la serie creada por Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, donde cuenta desde otra perspectiva cómo fue su infancia, estrenada en abril; hace dos semanas pasó a ser parte de la segunda temporada de Cien años de soledad como Meme, y el 28 de agosto regresará como Mila, la hija de Betty y Armando, en la tercera temporada de Betty, la fea: la historia continúa.
Molina, de Medellín, comenzó a actuar cuando todavía vivía en la ciudad y estudiaba en el colegio Marymount. Su primera aparición fue en la serie web Primíparos, que coprodujo con un amigo y a la que llegó después de haber sido presentadora de Ciudad Escuela, del canal Telemedellín.
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Aunque su raíz, como ella misma lo dijo, siempre ha sido la actuación, después de terminar el colegio Juanita llegó a Bogotá a estudiar comunicación social y artes escénicas. Terminó estudiando en Casa Ensamble y, luego de su primer papel, una aparición “minúscula” en A 2,50 la cuba libre, dio el primer paso que la llevó a realizar castings para pequeños roles en canales regionales, hasta que llegó a Noobees, una serie juvenil de Nickelodeon, proyecto que logró que se dedicara de lleno a la actuación.
Una década después, Juanita ha llegado a la televisión, no solo nacional, sino también a las grandes plataformas de streaming. Además, por estos días se está presentando por primera vez en el Teatro Nacional, en Bogotá, un paso no menor para cualquier actor colombiano.
EL COLOMBIANO conversó con Molina sobre lo ha aprendido en este recorrido, del miedo y el perfeccionismo, y de cómo ha empezado a entender la actuación desde un lugar menos exigente y más cercano al juego. También cuenta qué encontró en Betty y Cien años de soledad y hacia dónde quiere llevar ahora su carrera.