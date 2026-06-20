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Vuelve “la novela de los domingos”: se estrena la tercera temporada de La casa del dragón

El drama de la familia Targaryen, creado por George R.R. Martin, estrena este domingo 21 de junio su tercera temporada. Les recordamos en qué quedó la segunda y qué esperar de esta nueva entrega.

  • Emma D’Arcy continúa en su papel de Rhaenyra Targaryen quien busca recuperar el Trono de Hierro. FOTO Cortesía HBO Max
    Emma D’Arcy continúa en su papel de Rhaenyra Targaryen quien busca recuperar el Trono de Hierro. FOTO Cortesía HBO Max
  • Los dragones son los protagonistas de la “Danza de dragones” esa guerra armada entre los Targaryen por la conquista del Trono de Hierro. FOTO Cortesía HBO.
    Los dragones son los protagonistas de la “Danza de dragones” esa guerra armada entre los Targaryen por la conquista del Trono de Hierro. FOTO Cortesía HBO.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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La segunda temporada de La casa del dragón (House of the dragon, en inglés) dejó a muchos con ganas de más peleas y batallas entre los dragones.

La espera terminó y este domingo 21 de junio llega la tercera temporada a las 9:00 p.m. en HBO Max. Tendrá ocho episodios que se emitirán semanalmente hasta llegar al final de temporada el 9 de agosto.

Puede leer: Ryan Condal lo confirmó: La casa del dragón tendrá cuatro temporadas

Recordemos que la serie (que comenzó en 2022) está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Se sabe que esta tercera temporada de La casa del dragón continuará explorando la guerra civil Targaryen, conocida en los libros como la “Danza de los Dragones”. La serie se mantendrá fiel a su esencia de intrigas políticas, traiciones y batallas épicas, aunque los eventos de esa nueva entrega prometen intensificar el conflicto, sumando nuevos personajes a la trama y profundizando en las complejidades de la lucha por el trono. La idea es ver todos los dragones en su poderío y furia.

Otro punto importante es que el desarrollo de personajes y las consecuencias de las decisiones tomadas en las temporadas anteriores jugarán un papel crucial, mientras que los dragones seguirán siendo un elemento central, tanto en términos visuales como narrativos, garantizando un espectáculo impresionante y un desarrollo intrigante de la trama.

Los dragones son los protagonistas de la “Danza de dragones” esa guerra armada entre los Targaryen por la conquista del Trono de Hierro. FOTO Cortesía HBO.
Los dragones son los protagonistas de la “Danza de dragones” esa guerra armada entre los Targaryen por la conquista del Trono de Hierro. FOTO Cortesía HBO.

¿En qué quedó la segunda temporada?

La segunda entrega terminó sin la Danza de dragones (la pelea por el Trono de Hierro entre los mismos Targaryen) que se marca en los libros de George R.R. Martin que quedó en pausa.

Ese hecho fue para decepcionante para algunos, mientras que otros destacaron el guiño con el que se conectaba esta historia con la gran serie que comenzó todo, Juego de tronos.

Hubo una escena en ese final que se la recordamos: Alyce Rivers, la bruja de Harrenhall, invitó a Daemon (interpretado por Matt Smith) a una visión frente al arciano, el árbol sagrado que ya se había visto en Juego de tronos.

Aquí Daemon, al tocar el árbol, visualizó los acontecimientos ya conocidos por los aficionados a la saga: la extinción de los dragones, los tres huevos que nunca eclosionaron y que le llegan a Daenerys, el nacimiento de los dragones con ella, la llegada de los caminantes blancos, el cuervo de tres ojos y el invierno que se acerca.

Eso fue suficiente para que entendiera que su papel no era estar sentado en el Trono de hierro y que el destino guiaba que era Rhaenyra la que debía estar en ese lugar, y aunque no lo dijo textualmente se dio a entender que la profecía de Aegon el Conquistador y del hijo prometido que lucharía contra los caminantes blancos llegaría de la estirpe Targaryen.

Otro punto importante en ese diálogo fue ver cómo Helaena Targaryen apareciera en su visión y le dijera que todo es una historia: “Y tú no eres más que una parte de ella. Conoces tu parte”.

En el avance compartido por HBO para esta nueva entrega se afirma, de tajo, que “son tiempos turbulentos”. La narrativa retoma el avance de Rhaenyra Targaryen hacia Desembarco del Rey, en su propósito de reforzar su derecho al Trono de Hierro, mientras la otra facción de la familia la quiere mostrar como una mujer débil e incapaz de gobernar.

Las imágenes refuerzan que en esta entrega habrá más peleas, más fuego, más dragones y más sangre. La llamada novela del domingo está lista para comenzar este 21 de junio y ser conversación semanal al estrenar un capítulo nuevo cada ocho días hasta el 9 de agosto.

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