Ella es la heroína latina y juvenil de Marvel

En los cómics de Marvel se llamó Molly Hayes. Fue en 2003 cuando este personaje apareció en el primer número de Runaways, la historia un grupo de adolescentes que descubre que sus padres son parte de una organización criminal.

Cuando la serie, con el mismo nombre, se estrenó en televisión en 2017, el Hayes fue cambiado por Hernández y para el papel fue escogida una joven de origen latino, criada en Texas: Allegra Acosta.

Ella, de 16 años, hace parte de estos superhéroes que, aunque apenas se soportan, deben luchar contra los villanos de Runaways. La segunda temporada ya se estrenó por el canal Sony, se ve cada martes a las 9:00 p.m.

En conversación con EL COLOMBIANO, Allegra habló de su papel como latina en esta serie y el de sus compañeros para sobrevivir por su cuenta.

¿Por qué cree que ha sido exitosa Marvel Runaways?

“Por los personajes que empiezan a descubrir sus vidas y su amistad, además a conocer sus poderes y las habilidades que los hacen fuertes”.

Allegra es una joven con fuerza sobrehumana ¿Cómo ha sido su experiencia con este papel?

“Es un chica muy interesante, fuerte y poderosa que quiere conquistar el mundo. Asume que es una adolescente y usa todo esto para entender sus poderes y apropiarse de ellos. Molly inicia un largo camino con Runaways, los ama a todos y ama ser parte del grupo. Ella quiere formarse como una Avenger en el Universo Marvel y se identifica con los X-MEN, por ser mutante como ellos, es el grupo del que quiere hacer parte, tiene el deseo de salvar el mundo”.

Su personaje es una heroína latina. ¿Siente una fuerte responsabilidad con ello?

“Es bonito que Marvel involucrara a los latinos como parte de este universo, nuestra cultura es muy grande. Es la primera superheroína latina en televisión. Asumir este rol es asombroso. Molly es una latina bilingüe, es mi responsabilidad mostrar eso. Ella es tan hermosa y fuerte como somos los latinos. Considero que es muy positivo mostrar esto en el show. Además ella es la más joven del grupo y tiene grandes ideas, por eso siempre es tenida en cuenta entre sus compañeros, esto es relevante para los jóvenes que siguen el programa, porque pueden ver que serán escuchados y que sus ideas serán tenidas en cuenta para generar cosas positivas en el mundo”.

¿Cuál es su expectativa en Latinoamérica?

“Aprecio mucho que se vea la serie porque Molly está tratando de encontrar su pasado, más sobre ella, sus poderes y cómo usarlos. Durante toda la temporada va a tratar de encontrar a alguien con quien esté relacionada y en quien confiar, que sea igual”.

¿Qué puede contar sobre esta segunda temporada de Runaways?

“Va a tener mucha acción y momentos emotivos, y una de las cosas que más me gusta es que se va a ver la relación entre los Runaways, especialmente para Molly, ella está transitando un camino para encontrarse a ella misma. Espero que disfruten el show”.

¿ Qué le ha aportado Molly Hernández a Allegra y Allegra a Molly?

“Hay muchas cosas de Molly con las que de forma inspiracional podemos relacionarnos algunas personas. Ella es positiva, intuitiva, inteligente, y eso es admirable de su personalidad. Es claramente ella misma, una joven muy curiosa y en la segunda temporada quiere expandir un poco lo que es ser una adolescente. A nivel personal hay varios aspectos que no nos relacionan, como perder a su familia, aprender quiénes son sus amigos y ganar confianza por su cuenta. Lo que yo he aprendido de Molly es la habilidad de ser completamente auténtica, no preocuparme mucho por la vida, y a ser graciosa. Ella es una optimista de corazón, básicamente es lo que más admiro”.

¿Cómo ha sido la evolución de su personaje?

“Hay algo muy especial acerca de la evolución de Molly. Era una niña de 14 años que tenía su familia adoptiva, que es casi como si viviera en su propia burbuja y la hacía sentir como si estuviera en casa, ella lentamente se fue dando cuenta de que había algo especial y siente mucha curiosidad. Al final de la temporada uno ella descubre que había perdido a sus padres y esa historia continúa en la dos, cuando huye de sus padres adoptivos. Ahora vive en la calle con los Runaways, confía en sus poderes y quiere sacar el rol de superheroína adelante”.

Sabemos cuales son los súper poderes de Molly. ¿Cuáles son los de Allegra, y cómo cree que otras jóvenes pueden encontrar los suyos?

“Amo haber crecido con un grupo especial de gente que me rodea: mi papá, mamá, hermana, mi familia. Siempre me dijeron que era especial, cuidadosa y fuerte, y he tenido un grupo de amigos que también entienden y asimilan de donde venimos y qué es lo que tenemos para ofrecer al mundo. Siento que todas la niñas que me ven deben entender que son maravillosas y que el mundo realmente se preocupa por ellas. Pueden crear un gran impacto como seres humanos en crecimiento en los siguientes 5 o 10 años. Tienen que estar cómodas y confiadas en que nadie puede quitarles eso”.