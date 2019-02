Los de El siguiente programa, Martín y Santiago, vuelven con La tele letal

Antes de que fuera letal, era solo La tele. De esa época, a comienzos de los 90, se encuentran videos en YouTube. Los dos presentadores, Martín de Francisco y Santiago Moure tenían el pelo largo. Y aunque no le hubieran puesto el apellido a la serie, ellos ya eran letales. Luego se transformaron en personajes animados y el nombre del contenido cambió a El siguiente programa, un producto televisivo en el que parodiaban la realidad nacional. El proyecto terminó en 2001. Tras 16 años se reunieron, se volvieron La tele letal, llegaron a YouTube y al canal Red Red+ de Claro, en el que se verá desde hoy la denominada temporada 26 del programa entre 9:00 p.m. y 10:00 p.m. y con repetición los domingos a las 10:00 de la noche. Sobre este nuevo regreso, Martín de Francisco comenta: “esperamos que esta temporada sea más triste, deprimente e ignominiosa. Recargaremos más trabajo en Doña Anciana, para que tenga más participación e informes y se encargue más de las notas”. La temporada pasada, de la que se llegó a decir en redes sociales que iba a ser la última, fue tendencia 16 veces en esas mismas plataformas que anunciaban el fin. La mayoría de los videos del programa en YouTube superan las 200.000 vistas, hay uno que incluso está por llegar a las 800.000. EL COLOMBIANO habló con Santiago Moure y Martín de Francisco.

¿Esperaban que el programa iba a tener popularidad después de tantos años de haber salido del aire?

SM: “La verdad, no; esperábamos lo peor. Y hace dos años pensábamos que lo peor podía ser que al programa no le fuera bien, pero finalmente lo peor fue que le fue bien”.MdF: “No, igual lo hicimos por una propuesta y no queríamos realizarlo al comienzo, sino dejarlo en el recuerdo, pero bueno, nos decidimos y quedó bien”.

¿Por qué dejaron el formato caricatura?

SM: “Creo que fue por costos, pero en realidad no lo sé; lo mismo me pregunto yo; sobre todo que es tan cómodo porque no hay que dar la cara. Es más seguro que en un país como Colombia ciertas cosas no se digan a título personal. La verdad yo extraño mucho las caricaturas”.

Su programa ha servido para discutir ciertos temas de la agenda nacional, ¿cuál no se les puede escapar este año?

SM: “El problema es que la agenda nacional siempre está produciendo los mismos temas, como nunca se concluyen... Vivimos en una eterna discusión de los mismos temas. Seguramente vamos a tratar esos, como si fueran nuevos”. MDF: “La JEP (en el programa es la Justicia Especial para Payasos, una parodia de la Justicia especial para la Paz) y el tema Odebrecht. Apoyamos esos dos”.

¿Sienten que en el país hay quien no los quiere por ser tan mordaces con sus preguntas?

SM: “Es la gente que más respeto, la que no nos quiere. Y no creo que no nos quieran por mordaces, sino por imbéciles, nosotros”. MDF: “No sé, pero no creo que seamos muy importantes para ellos, seguro sí lo son los que tienen investigaciones con verdades que se quieren ocultar”.

¿Qué personaje no ha querido que lo entrevisten?