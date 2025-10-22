¿Se arrepintió de su llave Bre-B? Así puede borrarla, modificarla o cambiarla de banco

El sistema de pagos interoperable Bre-B ya cumple dos semanas de oficial funcionamiento, y gracias a su novedad en el sistema financiero local, ya hay dudas acerca de su uso y las posibilidades que este puede llegar a brindarle a sus usuarios. El sistema de llaves Bre-B no solo ofrece la posibilidad de pagos inmediatos las 24 horas del día durante los siete días de la semana, sino que respalda su mayor ventaja con libertades y posibilidades para los usuarios del sistema, como el uso de llaves genéricas para no poner datos personales, el poder cambiar la llave de un banco a otro o incluso eliminar alguna llave. Puede leer: Bre-B: ¿qué hacer si transfirió dinero a la llave equivocada?

¿Cómo elimino mi llave?

Es común que los usuarios piensen que una vez la llave es registrada, queda inamovible, pero contrario a esta postura, las llaves pueden eliminarse y hasta registrarse en una entidad bancaria diferente sin ningún problema. La forma más práctica para eliminar su llave, es accediendo a la app bancaria con la cual la registró. Normalmente, los bancos destinan todo un apartado a Bre-B en sus portales digitales, allí debe seleccionar la opción de Bre-B, luego dirigirse al apartado de “Gestionar llaves” o su similar, una vez dentro, deberá seleccionar la opción “Cancelar llave”. Entérese: ¿Bre-B reemplaza a Transfiya? Así está funcionando el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia

Hecho esto, podrá utilizar el mismo dato para una llave nueva en otra entidad, siempre y cuando no sea una genérica que haya generado el banco a través del proceso habitual para hacer el registro.

¿Cuánto puede transferir?

Según el Banco de la República, emisor del sistema, el monto máximo que es posible transferir son $11,5 millones; sin embargo, la entidad específica que cada banco puede poner un tope menor.

¿Cómo modificar mi llave?

Puede modificar su llave de forma práctica, ingresando al portal de su banco, yendo a la sección de Bre-B, seleccionando la llave a modificar y finalmente dando clic en la opción “Modificar”.

¿A dónde puedo enviar dinero?

Las barreras para enviar dinero a través de esta herramienta de pagos interoperable, son cada vez menores, puesto que su dinero arribará rápidamente en más de 220 entidades que ya se han hecho con este servicio, como Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Bbva, entre otros. Además de servicios financieros como Rappi Pay o hasta billeteras digitales como Daviplata y Nequi. Vea también: Ojo: delincuentes ya usan Bre-B y llaves virtuales para robar; siga estas claves para no caer

¿Cómo evitar fraudes?