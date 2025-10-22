Investigan la muerte de un bebé de dos meses en una fundación infantil de Cali: otro niño habría sacado al menor de su cuna

Un trágico hecho tiene consternada a Cali luego de que un bebé de apenas dos meses falleciera tras ser hallado abandonado en el barrio Ciudad Jardín. Las autoridades revelaron que otro niño, de seis años, habría sacado al pequeño de su cuna a una cuneta. El suceso ocurrió en la mañana del lunes dentro de las instalaciones de la Fundación Chiquitines, una entidad reconocida por brindar protección y acompañamiento a menores víctimas de abandono o violencia. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Cali, el bebé fue encontrado en una cuneta interna del hogar infantil. El coronel Jairo Arturo Sanabria, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana, explicó que las cámaras de seguridad permitieron esclarecer parte de lo ocurrido.



"Al revisar las cámaras de seguridad, se evidenció que el bebé fue sustraído de su cuna por otro infante de seis años, quien lo llevó hasta una cuneta al interior de la fundación", indicó el uniformado. El menor de dos meses fue trasladado de inmediato a la Clínica Valle del Lili, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarlo. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso para establecer las responsabilidades y determinar si hubo fallas en los protocolos de vigilancia y cuidado dentro de la institución. La Personería Distrital de Cali expresó su profunda preocupación y exigió respuestas inmediatas a las autoridades competentes. "Como garantes de los derechos de los niños y niñas, desde la Personería Distrital de Santiago de Cali manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en una entidad ubicada en el barrio Ciudad Jardín, encargada de brindar medidas de protección a menores víctimas de diferentes formas de violencia y que requieren del acompañamiento permanente del Estado para garantizar su bienestar", indicó la entidad en un comunicado.

El organismo agregó que, según información preliminar, “cerca de este lugar fue hallado un bebé de dos meses, quien habría sido retirado del hogar infantil y abandonado en un canal de aguas, posteriormente fue trasladado a la clínica Valle del Lili donde falleció, situación que exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes”. La Personería solicitó revisar los protocolos de atención y la suficiencia del personal encargado del cuidado infantil. “Desde la Personería solicitamos que se adelanten las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes, y que se revisen los protocolos de atención, así como la suficiencia del personal destinado al cuidado y protección de los menores, con el fin de establecer su efectividad y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo”, añadió el comunicado. El organismo también hizo un llamado a implementar medidas urgentes que garanticen la protección integral de los menores bajo cuidado institucional. “La protección de la niñez debe ser una prioridad inaplazable y un compromiso permanente especialmente de las instituciones del Estado”, subrayó.

Cabe resaltar que la fundación se encuentra autorizada por el ICBF para realizar procesos de adopción en el suroccidente colombiano. Por su parte, la Fundación Chiquitines lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que activó de inmediato los protocolos de emergencia."La Fundación Chiquitines, su asamblea de fundadores, junta directiva, directivos, voluntarios y todos sus colaboradores lamentan profundamente el fallecimiento de un menor de edad en la mañana del 20 de octubre en sus instalaciones, y expresan sus más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a su familia. Un profundo dolor embarga a toda la organización", expresó la institución en un comunicado. La fundación afirmó que "desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del trágico hecho, se activaron de manera inmediata todos los protocolos establecidos por la normativa vigente y se notificó a los organismos competentes, con quienes la Fundación está colaborando de forma plena para esclarecer las circunstancias con total claridad y transparencia". Finalmente, la fundación manifestó que "asumirá toda la responsabilidad que las autoridades determinen, con la convicción de que nada podrá mitigar la profunda tristeza, y reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la niñez".

