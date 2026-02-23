Netflix confirma el final de La Primera Vez: anuncian cuarta y última temporada de la serie

Una de las producciones colombianas realizadas para Netflix tendrá su cuarta temporada y será uno de los principales estrenos del próximo mes de marzo de la famosa plataforma de streaming .

Se trata de La Primera Vez , una creación y producción de Dago García, en un acuerdo de realización que les ha generado grandes frutos, pues no es nada sencillo que una historia logre enganchar a los usuarios durante varias temporadas, teniendo en cuenta la cantidad de opciones que tienen para consumir.

Esta entrega marca el desenlace de la historia de Eva, Granados y el parche de amigos que se robó el corazón de la audiencia.

Luces de neón, televisión a color, hombreras y peinados extravagantes definieron la estética de una época marcada por caos y contradicciones. Mientras el país enfrentaba tensiones políticas y profundos cambios sociales, una generación crecía entre nuevas libertades. En este escenario de los años 80 en sus inicios, la tribu del 3-64 va dejando atrás la juventud y enfrenta la inevitable adultez.

La cuarta y última temporada de La primera vez se estrena en Netflix el 18 de marzo. En esta entrega final, el grupo de amigos se enfrentará a decisiones cruciales que desafiarán sus ideales, sus lazos y la lealtad que los ha unido. El viaje de descubrimiento que comenzaron hace unos años, ahora los obliga a afrontar nuevas realidades, pero aún con primeras veces por vivir.

Esta temporada marca el desenlace de la historia del parche del José María Root, un grupo de amigos que conectó con quienes se vieron reflejados en sus dudas, errores y aprendizajes. El público se despedirá de Eva, Granados, Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana en una entrega cargada de sensibilidad, humor y una nostalgia que trasciende generaciones.

En total, serán 12 episodios con un elenco encabezado por Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.