Bridgerton: la temporada 4 llega a Netflix con una de las historias más esperadas

Dos de las tres temporadas que, hasta ahora, lleva la serie Bridgerton están en el top 10 global de Netflix al hablar de series en inglés más vistas en el mundo –la primera y la tercera entrega–, por eso que la llegada, este jueves 29 de enero, de la cuarta temporada ha generado una ola de conversación, ansiedad y expectativa por parte de los fanáticos. Y lo más particular es que los lectores de los libros de Julia Quinn saben de qué va esta historia –de acuerdo al orden de los libros– y qué es lo que pasa, pero aún así, la estaban esperando.
Bridgerton llega este jueves con una primera parte de la cuarta entrega con 4 episodios que continuarán el 26 de febrero con los cuatro episodios finales. Esta vez la historia está inspirada en el tercer libro de la saga, Te doy mi corazón, en inglés An offer from a gentleman, en la que Benedict Bridgerton (interpretado por el actor Luke Thompson), el bohemio segundo hijo que se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).
“Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata”, dice la reseña. El papel de la “enmascarada” es el de la actriz Yerin Ha quien llega a ser la enamorada de Benedict