“Los latinos siempre sabemos contar buenas historias”: Sebastián Martínez vuelve a Rosario Tijeras

Si hay alguien familiarizado con el universo de Rosario Tijeras, el mítico personaje del escritor Jorge Franco que de los libros saltó hace varios años a las pantallas, es el actor Sebastián Martínez.
En 2010, Sebastián interpretó a Emilio Echegaray en la telenovela colombiana que tuvo su inicio y su final claros, así como en el libro.
En 2018 regresó para la serie, hecha en México con cerebro colombiano, producida por Sony Pictures Television, Inc. y que actualmente se puede ver por Netflix, ya en su quinta temporada. Sí, la historia se alargó, con el beneplácito de Franco y ahora Sebastián interpreta a Daniel Salgado “el Ángel”, un personaje nuevo que no estuvo en esa primera novela.
EL COLOMBIANO conversó con Sebastián Martínez, a propósito del estreno de la quinta temporada de esta serie y de su regreso, ya que en la cuarta entrega no estuvo presente.