¿Habrá serie de Omar Geles? Lo que se sabe del proyecto y la disputa familiar

A poco más de dos años del fallecimiento de Omar Geles, en mayo de 2024, su nombre ha vuelto a circular en la industria del entretenimiento colombiano por versiones sobre una posible serie biográfica que llevaría su vida a la pantalla chica, y un presunto conflicto entre sus familiares por la administración de sus derechos de imagen y patrimonio musical.
El género vallenato tiene un historial probado en televisión. Producciones biográficas sobre Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Leandro Díaz, Rafael Escalona y Patricia Teherán han tenido alta acogida en canales y plataformas colombianas.