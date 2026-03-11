El Rey del Pop vuelve: nuevo tráiler que revive la historia de Michael Jackson

El legado de Michael Jackson vuelve a encender la expectativa entre millones de seguidores. Este martes se lanzó un nuevo tráiler de Michael, la película biográfica que promete llevar a la pantalla grande la historia del artista que transformó la música pop y el espectáculo mundial. El nuevo tráiler de Michael construye un recorrido narrativo por los primeros años del artista y su camino hacia la fama mundial. El adelanto abre con escenas de su infancia y el momento en que el joven Michael interpreta “Who’s Loving You” frente a Berry Gordy, una audición que marcaría el inicio del contrato discográfico de The Jackson 5. A partir de allí, las imágenes avanzan por distintos momentos de su vida, ensayos, presentaciones y el crecimiento de su carrera como solista, mientras se recrean algunas de las actuaciones que lo llevaron a convertirse en un fenómeno global y en el artista que transformó el espectáculo musical.

La cinta, que comenzó a desarrollarse en 2019 con el respaldo de Universal Pictures, busca mostrar el camino que llevó al artista desde sus orígenes humildes en Gary, Indiana, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música.

Según la descripción oficial, la película es “la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”. El relato sigue su evolución desde el descubrimiento de su talento como líder de The Jackson 5 hasta convertirse en un creador visionario cuya ambición lo impulsó a buscar ser el artista más grande del mundo. Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate, destacó el impacto que esperan generar con la película. “Para los fanáticos de Michael Jackson, Michael es el evento cinematográfico que han estado esperando: la película captura tanto el alma como el espectáculo del joven que se convirtió en el Rey del Pop”, afirmó en un comunicado.

Fans reaccionan en redes con nostalgia, emoción y expectativa tras el nuevo tráiler de Michael Jackson

Con la publicación del nuevo adelanto, las redes sociales se llenaron de comentarios de fanáticos que celebran el regreso de la historia del ídolo a la pantalla. Muchos usuarios recordaron algunas de sus canciones más emblemáticas, comenzaron a circular videos que avivaron la expectativa de los fans.

Uno de los más compartidos en X muestra a Juliano Krue Valdi, el actor que da vida a Michael Jackson en su faceta infantil dentro de la película Michael, cantando ‘Who’s Loving You’, uno de los momentos más recordados de los inicios del artista.

La nostalgia también revive la época dorada del artista. En 1982 publicó Thriller, considerado el disco más vendido de la historia. Las estimaciones sitúan sus ventas entre 51 y 65 millones de copias en el mundo, y aún hoy mantiene récords como el primer álbum certificado 30 veces multiplatino en Estados Unidos por la Recording Industry Association of America (RIAA). Le puede interesar: Michael Jackson hace historia con seis décadas de éxitos en Billboard

El elenco que dará vida a la leyenda de Michael Jackson

La película está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien debuta en el cine interpretando a su famoso tío. El actor reveló hace algunos años un dato poco conocido sobre sus raíces, “Soy mitad colombiano, algo que mucha gente no sabe, así que hay algunos sonidos latinos en mi música”, dijo hace seis años en una entrevista en Front Row Live en YouTube con una sonrisa al hablar de sus proyectos musicales. Entérese: Jaafar, el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana

El reparto también incluye a Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo, este último dos veces nominado al Óscar. La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, conocido por películas como Training Day, mientras que el guion fue escrito por John Logan, quien también participó en Gladiator y The Aviator. La producción está en manos de Graham King, ganador del Óscar por The Departed, junto a John Branca y John McClain. Esta película revive la dimensión histórica del artista. A lo largo de su carrera, Michael Jackson acumuló más de 735 premios, incluidos 13 premios Grammy. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue reconocido por los World Music Awards como el artista pop más exitoso del milenio.

El Rey del Pop vuelve: nuevo tráiler de Michael Jackson. Foto: Universal Pictures

Su impacto también fue económico. Se estima que generó más de 7.250 millones de dólares durante su carrera. Incluso después de su muerte, sus ventas aumentaron en un 125 %, confirmando que su música sigue vigente en la industria global.

¿Cuándo se estrena “Michael” en Colombia?