Tras declararse inocente, Fiscalía tiene 30 días para acusar a Ricardo Roa por compra irregular de apartamento

Ricardo Roa se sumó este miércoles al cada vez más largo listado de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que enfrentan procesos judiciales. A diferencia de otros petristas, el presidente de Ecopetrol sí acudió personalmente a la diligencia. La Fiscalía tardó menos de una hora en leer la imputación en su contra por el delito detráfico de influencias, y con la misma brevedad Roa se declaró inocente. Sin embargo, el caso detrás de esa corta audiencia es bastante más amplio.
La imputación está relacionada con un supuesto intento de influir en la asignación de un contrato energético. Según la Fiscalía, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG quedara en manos de una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera, cercano al directivo de Ecopetrol.