De Brasil a Corea: los cinco destinos internacionales que serán tendencia en 2026

El turismo internacional empieza 2026 con nuevas preferencias y rutas claras para los viajeros colombianos, según un nuevo análisis de Viajes Falabella. Aquí le contamos cuáles son.

  México (en la foto) se consolida como uno de los destinos más demandados para 2026, impulsada por su agenda cultural, experiencias turísticas y el efecto del Mundial de Fútbol. FOTO El Colombiano
El Colombiano
08 de enero de 2026
El inicio de 2026 vuelve a poner el viaje en el centro de las decisiones de muchos colombianos, y por eso mismo planear con anticipación, comparar experiencias y entender hacia dónde se mueve el turismo global se ha convertido en parte del ritual de comienzo de año. En ese escenario, un análisis de Viajes Falabella identifica cinco destinos internacionales que, por su crecimiento en reservas, agenda de eventos y diversidad de experiencias, se perfilan como los grandes protagonistas del calendario viajero.

Lea también: Medellín está entre los destinos colombianos imperdibles de 2026

Brasil encabeza la lista con un repunte contundente: Río de Janeiro fue el destino con mayor crecimiento durante el último año, con un aumento del 246,6 % en las reservas desde Colombia. Sus playas emblemáticas —Copacabana e Ipanema—, la programación cultural de gran escala y la mezcla de naturaleza y ciudad explican su proyección para 2026.

A esto se suman paquetes turísticos que integran vuelos y hotel por seis días, así como recorridos clásicos por el Cristo Redentor, la Escalera de Selarón y el Pan de Azúcar.

El segundo foco está marcado por un evento deportivo global: Estados Unidos, México y Canadá concentrarán la atención de millones de viajeros con la Copa Mundial de la FIFA. Desde Colombia, ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Miami han registrado una alta demanda de reservas. La combinación entre fútbol y turismo urbano amplía el atractivo, con actividades como vuelos en globo sobre Teotihuacán, recorridos culturales por Xochimilco y Coyoacán, visitas a acuarios o escapadas familiares hacia Orlando.

Asia aparece como una tendencia que se consolida, por ejemplo, Corea del Sur y Japón despiertan un interés creciente entre los viajeros colombianos, atraídos por su alto desarrollo tecnológico y una cultura que combina tradición y modernidad. En Seúl, los recorridos por el palacio Gyeongbokgung, la Torre N Seoul y el pueblo Namsangol conviven con visitas a la zona desmilitarizada de Cheorwon, que permiten comprender un capítulo clave de la historia reciente de la región.

En Europa, la sorpresa viene de Eslovenia. Según Viajes Falabella, este país se proyecta como destino tendencia por la armonía entre su capital, Liubliana, y los paisajes naturales que la rodean. La influencia cultural de Italia, Austria, Hungría y Croacia se refleja en su arquitectura y gastronomía, mientras que lugares como el Lago Bled, los Alpes Julianos y el Parque Nacional Triglav atraen a quienes buscan naturaleza, senderismo y deportes de aventura. Las cuevas de Postojna y Škocjan completan la experiencia con su valor patrimonial.

Entérese de más: Tome nota: estas son las mejores fechas para alargar las vacaciones en el 2026

El Caribe cierra el top cinco con Montego Bay, en Jamaica, pues este destino reúne playas de aguas claras, clima cálido durante todo el año y una oferta cultural y recreativa amplia. Desde parques de aventura hasta cruceros en catamarán al atardecer, recorridos históricos y actividades acuáticas, Montego Bay se posiciona como una opción versátil para quienes buscan descanso sin renunciar a la experiencia.

