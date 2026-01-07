Medellín está entre los destinos colombianos imperdibles de 2026

Cartagena, el río Magdalena y Medellín están hoy en el radar global del turismo tras procesos culturales, ambientales y urbanos que han transformado la manera en que el mundo mira a Colombia.

Así lo confirman varios rankings internacionales de viajes como Lonely Planet, Travel + Leisure, Condé Nast Traveller, National Geographic y Culture Trip, que proyectaron las tendencias para 2026 y que incluyeron a estos destinos entre los imperdibles del planeta, destacando su historia viva, su diversidad natural y su capacidad de reinvención.

Estos reconocimientos se enmarcan en la estrategia de promoción internacional liderada por ProColombia, en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por eso, para Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, este momento refleja un cambio de percepción profundo. “Estos reconocimientos confirman que Colombia hoy es un destino que inspira al viajero global por su autenticidad, su diversidad y su capacidad de transformar territorios a través del turismo. Cartagena, el río Magdalena y Medellín representan distintas formas de vivir el país, conectando historia, naturaleza, cultura y creatividad, siempre con un enfoque de desarrollo local”, dijo.