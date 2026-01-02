Will Smith recibió una demanda de acoso y despido injustificado de un violinista de su banda

La noticia la despliega este viernes la revista Variety. En ella explica como Will Smith se enfrenta una demanda presentada por Brian King Joseph, violinista de su gira Based on a True Story: 2025 Tour, quien lo acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias. Según la demanda presentada por Joseph este asegura que Smith lo manipuló emocionalmente y que, tras un presunto incidente en un hotel de Las Vegas —donde encontró señales de una entrada ilegal a su habitación—, fue despedido y desacreditado por el equipo del artista. Joseph afirma haber sufrido daños emocionales y económicos, y pide que un jurado determine la compensación. “Brian King Joseph señala como demandados a Smith y a Treyball Studios Management, y acusa al artista de ‘conducta depredadora’ y de ‘preparar y manipular deliberadamente al señor Joseph para una mayor explotación sexual”, detalla el artículo.

Detalles del hecho

Lo que se sabe de la historia del violinista es que Smith lo contrató en noviembre de 2024 para tocar en un show en San Diego y posteriormente lo invitó a unirse a su gira de 2025 y a participar en su próximo álbum. “A medida que su relación se estrechó, Smith le habría dicho a Joseph frases como: ‘Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más’, entre otras expresiones similares”. En detalle, lo que pasó en la habitación de Las Vegas lo explica la demanda así: “Joseph se unió al primer tramo de la gira en marzo de 2025, comenzando con un concierto en Las Vegas, donde se reservaron habitaciones de hotel para la banda y el equipo. Dijo que su bolso, que contenía la llave de su habitación, desapareció durante varias horas antes de que la administración lo encontrara y se lo devolviera, y que miembros del equipo de producción eran ‘las únicas personas con acceso’ a su habitación”. Más tarde esa noche, Joseph regresó y encontró que alguien había entrado “ilegalmente” a la habitación y había dejado objetos como toallitas, un frasco de medicación contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: “Brian, regresaré a más tardar [sic] a las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F”, lo que Joseph interpretó como una advertencia de que “un individuo desconocido regresaría pronto a su habitación para tener actos sexuales” con él, precisa la revista sobre los documentos obtenidos de la demanda.