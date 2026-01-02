Will Smith recibió una demanda de acoso y despido injustificado de un violinista de su banda

La noticia la despliega este viernes la revista Variety. En ella explica como Will Smith se enfrenta una demanda presentada por Brian King Joseph, violinista de su gira Based on a True Story: 2025 Tour, quien lo acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias.
Según la demanda presentada por Joseph este asegura que Smith lo manipuló emocionalmente y que, tras un presunto incidente en un hotel de Las Vegas —donde encontró señales de una entrada ilegal a su habitación—, fue despedido y desacreditado por el equipo del artista. Joseph afirma haber sufrido daños emocionales y económicos, y pide que un jurado determine la compensación.
“Brian King Joseph señala como demandados a Smith y a Treyball Studios Management, y acusa al artista de ‘conducta depredadora’ y de ‘preparar y manipular deliberadamente al señor Joseph para una mayor explotación sexual”, detalla el artículo.