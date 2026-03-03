Año electoral frena decisiones de inversión: 46% de colombianos actúa con mayor cautela

Tres de cada cuatro colombianos reconocen que han dejado pasar oportunidades financieras por esperar demasiado antes de tomar una decisión. Ahora, en pleno año electoral, ese patrón se está intensificando.
Así lo revela la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), elaborado por MejorCDT en alianza con Views Colombia, a partir de una encuesta aplicada a 1.075 personas en cinco ciudades del país.
El estudio muestra que el 46% de los consultados afirma estar siendo más cauteloso con su ahorro e inversión ante la cercanía de las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales previstas para mediados de año.
La incertidumbre política no creó el problema, pero sí lo está profundizando.
