Año electoral frena decisiones de inversión: 46% de colombianos actúa con mayor cautela

Tres de cada cuatro colombianos reconocen que han dejado pasar oportunidades financieras por esperar demasiado antes de tomar una decisión. Ahora, en pleno año electoral, ese patrón se está intensificando. Así lo revela la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), elaborado por MejorCDT en alianza con Views Colombia, a partir de una encuesta aplicada a 1.075 personas en cinco ciudades del país. El estudio muestra que el 46% de los consultados afirma estar siendo más cauteloso con su ahorro e inversión ante la cercanía de las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales previstas para mediados de año. La incertidumbre política no creó el problema, pero sí lo está profundizando.

Prudencia que puede salir costosa

El informe advierte que el contexto electoral está agregando una "capa adicional de freno" a una tendencia ya instalada: postergar decisiones financieras por falta de información o por temor a equivocarse. El 31% de los encuestados asegura que no invierte por no tener claridad sobre cómo y dónde hacerlo, mientras que el 21% considera que se necesita mucho dinero para empezar. En año electoral, esos temores se amplifican. El riesgo es que la espera tenga consecuencias reales. Con una inflación anual de 5,35% en enero de 2026, cada peso que permanece sin generar rendimientos pierde capacidad de compra. Además, solo dos de cada 10 colombianos iniciaron el año con estabilidad financiera sólida, lo que deja a la mayoría con poco margen para que la cautela se prolongue sin impacto.

Optimismo sin acción

Pese al contexto, el 72,1% de los colombianos dice sentirse optimista frente a su economía personal para 2026. La aparente contradicción —optimismo con parálisis— es una de las conclusiones centrales del estudio. Las personas no están dejando de ahorrar, pero sí están aplazando decisiones de inversión mientras esperan mayor claridad sobre el rumbo político y económico del país. El problema es que esa espera puede traducirse en menor rentabilidad o pérdida de oportunidades. "La cautela inteligente no es sinónimo de inmovilidad. El colombiano ya tenía una tendencia a postergar decisiones financieras, y el año electoral agrega una capa más de freno. El riesgo es que esa espera se convierta en pérdida de poder adquisitivo", explicó Omar Casas, analista económico y gerente de operaciones de MejorCDT.

Liquidez, el gran temor