Año electoral frena decisiones de inversión: 46% de colombianos actúa con mayor cautela

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, los hogares están aplazando decisiones financieras. Le contamos acá.

  • El entorno electoral profundiza un patrón crónico de postergación financiera en los hogares. FOTO: CORTESÍA MEJORCDT y GETTY
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

Tres de cada cuatro colombianos reconocen que han dejado pasar oportunidades financieras por esperar demasiado antes de tomar una decisión. Ahora, en pleno año electoral, ese patrón se está intensificando.

Así lo revela la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), elaborado por MejorCDT en alianza con Views Colombia, a partir de una encuesta aplicada a 1.075 personas en cinco ciudades del país.

El estudio muestra que el 46% de los consultados afirma estar siendo más cauteloso con su ahorro e inversión ante la cercanía de las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales previstas para mediados de año.

La incertidumbre política no creó el problema, pero sí lo está profundizando.

La guerra por el ahorro vuelve a encenderse: los CDT ya pagan 12% y cajitas hasta 11%

Prudencia que puede salir costosa

El informe advierte que el contexto electoral está agregando una “capa adicional de freno” a una tendencia ya instalada: postergar decisiones financieras por falta de información o por temor a equivocarse.

El 31% de los encuestados asegura que no invierte por no tener claridad sobre cómo y dónde hacerlo, mientras que el 21% considera que se necesita mucho dinero para empezar. En año electoral, esos temores se amplifican.

El riesgo es que la espera tenga consecuencias reales. Con una inflación anual de 5,35% en enero de 2026, cada peso que permanece sin generar rendimientos pierde capacidad de compra.

Además, solo dos de cada 10 colombianos iniciaron el año con estabilidad financiera sólida, lo que deja a la mayoría con poco margen para que la cautela se prolongue sin impacto.

Los mejores CDT para invertir desde la primera quincena del 2026: plazos, tasas y claves para elegir bien

Optimismo sin acción

Pese al contexto, el 72,1% de los colombianos dice sentirse optimista frente a su economía personal para 2026. La aparente contradicción —optimismo con parálisis— es una de las conclusiones centrales del estudio.

Las personas no están dejando de ahorrar, pero sí están aplazando decisiones de inversión mientras esperan mayor claridad sobre el rumbo político y económico del país. El problema es que esa espera puede traducirse en menor rentabilidad o pérdida de oportunidades.

“La cautela inteligente no es sinónimo de inmovilidad. El colombiano ya tenía una tendencia a postergar decisiones financieras, y el año electoral agrega una capa más de freno. El riesgo es que esa espera se convierta en pérdida de poder adquisitivo”, explicó Omar Casas, analista económico y gerente de operaciones de MejorCDT.

CDT en Colombia: estas son las mejores tasas en agosto de 2025 para invertir

Liquidez, el gran temor

Uno de los hallazgos más relevantes del IAF es que el miedo a quedarse sin liquidez sigue siendo una de las principales barreras para invertir. En un contexto político incierto, muchos prefieren mantener el dinero disponible “por si acaso”.

En ese escenario, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se posicionan como una alternativa atractiva para perfiles conservadores, al ser instrumentos de renta fija respaldados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y cubiertos por el Fogafín.

Sin embargo, el estudio también advierte que existen diferencias significativas entre las tasas que ofrecen distintas entidades, por lo que comparar es clave antes de invertir.

Aún así, el 42% de los encuestados aún cree que invertir es una actividad reservada para personas con altos ingresos o conocimientos especializados. Esa percepción, según el análisis, explica por qué el arrepentimiento financiero se mantiene alto incluso fuera de los ciclos electorales.

