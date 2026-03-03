Pánico en el aire: avión de United Airlines sufrió incendio en motor y tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles

Un avión en Estados Unidos realizó un aterrizaje de emergencia este lunes debido a un incidente en uno de sus motores. Se trata de un Boeing 787‑9 Dreamliner de la aerolínea United Airlines, que despegó a las 10:15 a.m. (hora local) del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) con destino al Aeropuerto Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Sin embargo, la aeronave correspondiente al vuelo UA2127 regresó a Los Ángeles a las 11:19 a.m. (hora local) debido a un incendio en su motor izquierdo, lo que obligó al personal a activar los protocolos de seguridad para permitir un aterrizaje de emergencia y salvaguardar la vida de los 256 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación.