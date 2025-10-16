3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El sacerdote y la mujer fueron encontrados semidesnudos. El caso también fue llevado a la Policía por parte de la mujer.
Daniel Quintero dejó una serie de afirmaciones que no coinciden con las normas ni con los hechos sobre la consulta del Pacto Histórico.
Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra al menos cinco embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, los cuales que han dejado 27 muertos.
La indagación sería por el presunto incumplimiento de un fallo que impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, salud, igualdad y diversidad cultural, ¿el peso del incumplimiento?
El documento pide al CNE revisar las responsabilidades políticas y económicas derivadas del retiro de Quintero, así como remitir copias a los órganos de control.