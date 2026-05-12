Declaran estado de emergencia y toque de queda en Labateca, Norte de Santander, por combates con el ELN

La grave situación de orden público en Norte de Santander obligó a la Alcaldía de Labateca a declarar el estado de emergencia pública mediante decreto. Esta decisión se tomó tras un fin de semana de extrema tensión, en el que hombres armados, presuntamente pertenecientes al ELN, lanzaron ataques contra el Ejército Nacional. Todavía se mantienen los combates.

Los enfrentamientos más intensos se registraron en la vereda La Cabuya, zona rural de Labateca, sobre el corredor vial de La Soberanía, donde la población civil ha denunciado constantes hostigamientos y amenazas contra su integridad.

Conozca: Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo, con más de 7 millones

Con el fin de proteger a los habitantes y retomar el control, la administración municipal decretó este pasado fin de semana un toque de queda obligatorio para los días 10, 11 y 12 de mayo. La restricción de movilidad rige desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Durante este horario, solo se permitirá la circulación de personal médico, ambulancias, organismos de socorro y miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán estar debidamente acreditados para transitar por las calles y zonas rurales del municipio.