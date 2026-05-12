Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Declaran estado de emergencia y toque de queda en Labateca, Norte de Santander, por combates con el ELN

La Alcaldía de Labateca, en Norte de Santander, decretó el estado de emergencia pública y un estricto toque de queda tras un fin de semana de intensos ataques del ELN contra el Ejército que todavía continúan.

  • La administración municipal decretó este pasado fin de semana un toque de queda obligatorio para los días 10, 11 y 12 de mayo. Foto: Colprensa/Cortesía
    La administración municipal decretó este pasado fin de semana un toque de queda obligatorio para los días 10, 11 y 12 de mayo. Foto: Colprensa/Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La grave situación de orden público en Norte de Santander obligó a la Alcaldía de Labateca a declarar el estado de emergencia pública mediante decreto. Esta decisión se tomó tras un fin de semana de extrema tensión, en el que hombres armados, presuntamente pertenecientes al ELN, lanzaron ataques contra el Ejército Nacional. Todavía se mantienen los combates.

Los enfrentamientos más intensos se registraron en la vereda La Cabuya, zona rural de Labateca, sobre el corredor vial de La Soberanía, donde la población civil ha denunciado constantes hostigamientos y amenazas contra su integridad.

Conozca: Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo, con más de 7 millones

Con el fin de proteger a los habitantes y retomar el control, la administración municipal decretó este pasado fin de semana un toque de queda obligatorio para los días 10, 11 y 12 de mayo. La restricción de movilidad rige desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Durante este horario, solo se permitirá la circulación de personal médico, ambulancias, organismos de socorro y miembros de la Fuerza Pública, quienes deberán estar debidamente acreditados para transitar por las calles y zonas rurales del municipio.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Qué más afecta?

Esta emergencia en seguridad también ha impactado directamente el calendario escolar y la actividad comercial de la zona. La Alcaldía anunció que las instituciones educativas oficiales deben suspender la presencialidad este 11 de mayo, trasladando todas las actividades académicas a la modalidad virtual para evitar riesgos en el desplazamiento de estudiantes y docentes.

Asimismo, se impuso la ley seca durante los días 10 y 11 de mayo, prohibiendo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier tipo de establecimiento comercial, desde bares hasta restaurantes.

Justamente, el decreto establece medidas estrictas de vigilancia y transporte. Quedó prohibida la circulación de motocicletas con parrillero, así como el tránsito de vehículos que transporten materiales de construcción, chatarra, escombros o cilindros de gas.

Además, para garantizar la seguridad de las operaciones militares en curso, se restringió el uso de drones o cualquier aeronave no tripulada en todo el territorio de Labateca.

Solo la Policía Nacional y el Ejército Nacional serán los encargados de realizar los patrullajes y controles necesarios para asegurar el cumplimiento total de estas disposiciones.

Lea también: Fuerzas Militares bombardean anillo de seguridad del ELN en el Catatumbo: hay siete muertos

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué decretaron toque de queda en Labateca, Norte de Santander?
La Alcaldía de Labateca decretó toque de queda tras varios enfrentamientos entre el ELN y el Ejército Nacional en zonas rurales del municipio. Las autoridades buscan proteger a la población civil ante los ataques armados y los riesgos de alteración del orden público.
¿Hasta cuándo irá el toque de queda en Labateca?
Según el decreto de la Alcaldía, la medida inicialmente fue establecida para los días 10, 11 y 12 de mayo, con restricción de movilidad entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Las autoridades podrían extenderla dependiendo de la evolución de la situación de seguridad.
¿Qué zonas de Norte de Santander están afectadas por los combates con el ELN?
Los enfrentamientos se concentran principalmente en áreas rurales de Labateca, especialmente cerca de La Cabuya y el corredor vial de La Soberanía. Sin embargo, otras zonas del departamento también han registrado tensiones por presencia de grupos armados ilegales
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos