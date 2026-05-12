Alcaldesa de Arcadia, en Estados Unidos, era una agente encubierta de China y fue condenada

El Departamento de Justicia fue contundente: Wang, de 58 años, fue acusada de actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. Según los documentos judiciales, entre 2020 y 2022, Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, trabajaron bajo la dirección y control de funcionarios de la República Popular China. Su misión principal era difundir propaganda favorable a Pekín en territorio estadounidense. Para lograrlo, utilizaron un portal web llamado U.S. News Center , dirigido específicamente a la comunidad chino-estadounidense, donde publicaban contenido dictado directamente desde el gigante asiático sin revelar jamás su procedencia.

La tranquilidad de Arcadia, una ciudad de unos 53,000 habitantes al noreste de Los Ángeles conocida por su numerosa comunidad asiática, se vio sacudida este lunes. Eileen Wang, quien hasta hace pocas horas portaba la vara de mando de la ciudad, ha dejado su cargo tras admitir ante la justicia federal que operó como un engranaje secreto de la maquinaria de influencia de Pekín. Este caso, que parece sacado de una novela de espionaje, no solo ha provocado su dimisión inmediata, sino que ha encendido las alarmas sobre la penetración de intereses extranjeros en los niveles más cercanos de la política estadounidense.

La investigación del FBI reveló una red de comunicaciones a través de la aplicación cifrada WeChat. En junio de 2021, funcionarios chinos enviaron a Wang artículos redactados previamente para ser difundidos. Entre ellos destacaba un ensayo que negaba rotundamente las acusaciones de genocidio y trabajo forzado en la región de Xinjiang, alegando que tales rumores buscaban “destruir la estabilidad de China”. Wang no solo publicaba estos textos en su sitio web, sino que también mantenía contacto con figuras de alto nivel como John Chen, un miembro del aparato de inteligencia chino que ha estado presente en eventos de élite junto al presidente Xi Jinping. En una ocasión, Wang le pidió a Chen compartir un artículo diciendo: “Esto es lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere enviar”.

A pesar de la gravedad de la confesión, el administrador de la ciudad, Dominic Lazzaretto, intentó llevar calma a los residentes mediante un comunicado. En él, confirmó que no hubo participación de las finanzas municipales, el personal o los procesos de toma de decisiones de la ciudad en las actividades ilegales de Wang. La exalcaldesa, que fue elegida para el Concejo Municipal en 2022 antes de asumir el cargo rotativo de alcaldesa, parece haber mantenido su agenda de influencia separada de los libros contables de Arcadia. Sin embargo, para el FBI, el hecho de que una funcionaria electa difundiera propaganda extranjera de manera “descarada” es una herida directa a la confianza pública.

Wang ahora enfrenta una sentencia máxima de 10 años en una prisión federal. Sus abogados han declarado que ella reconoce la seriedad de los cargos y se disculpa por sus “errores personales”, atribuyendo parte de su caída a su devoción por la persona equivocada, en referencia a su ex prometido. Mike Sun, quien también fue tesorero de su campaña, ya cumple una condena de cuatro años por cargos similares. Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, ha enviado una advertencia clara: cualquier individuo que intente influir en la democracia estadounidense en nombre de gobiernos extranjeros será identificado y llevado ante la justicia, sin importar el cargo que ocupe.