Alianza Valledupar se convierte en el quinto equipo que cambia de técnico en apenas 7 fechas de la liga BetPlay

El fútbol colombiano demuestra nuevamente ser alérgico a los procesos en el banquillo, pues en apenas 7 jornadas de la Liga BetPlay 2026-I ya cinco equipos han despedido a sus directores técnicos. Alianza Valledupar fue el último en tomar esta decisión.

La víctima de esta “guillotina” fue en esta ocasión Hubert Bodhert, quien estaba al mando del cuadro del Cesar desde el año pasado. La decisión de apartar al entrenador cartagenero se precipitó luego del empate 1-1 frente al Cúcuta Deportivo en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

El presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, reveló ante Win Sports que la determinación ya se venía analizando previamente y el resultado ante el equipo “motilón” terminó de colmar la paciencia de la dirigencia.

“Ya habíamos hablado con él de que necesitábamos el resultado (victoria) y él lo entendía perfectamente. Yo esperé un tiempo, le dije que no iba a seguir; hablé con los jugadores, que se despidieron del profe”, explicó Ferreira sobre la decisión tomada con Bodhert.

La situación este semestre de Alianza es alarmante, pues el equipo ocupa la última posición del campeonato con solo tres puntos de 21 posibles, producto de tres empates y cuatro derrotas, sin haber logrado una sola victoria en siete encuentros.