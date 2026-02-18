No solo es Kevin: Denuncian que bebé con hemofilia lleva 41 días sin su medicamento

Un nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la entrega de medicamentos a pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS. Se trata de Hendrick Samuel Díaz, un menor de 17 meses diagnosticado con hemofilia tipo A. Según denuncia su familia, el menor completa 41 días sin recibir el medicamento, lo que equivale a cuatro aplicaciones fallidas. Hendrick Samuel utiliza el mismo medicamento que Kevin Acosta, cuyo fallecimiento desató una fuerte controversia nacional por presuntas fallas en la entrega de su tratamiento para la hemofilia.

De acuerdo con la madre del menor, Fernanda Castillo, residente en Apulo (Cundinamarca), desde la familia ya se instauró una acción de tutela que ordena la entrega del tratamiento. Sin embargo, asegura que la EPS no ha cumplido la orden judicial. “Desde el 25 de diciembre, no sabemos por qué motivo no se le ha vuelto a administrar el tratamiento”, aseguró la madre a través de un video que se difundió por redes sociales. Estableció que la acción de tutela que habían suscrito ya falló a favor de Hendrick y que gracias a esto les dieron la IPS, pero que aun así, todavía no han “tenido el medicamento”.

“Por favor, les ruego, les suplico que nos colaboren, es muy difícil. El día de anoche el niño se golpeó la cabeza, pero pues gracias a Dios el niño tenía su casco y no pasó a mayores, pero esto nos demuestra cada día más que el niño necesita de su tratamiento”, aseguró su madre a través del video que se difundió en la red social X (antes Twitter). Directamente, Fernanda Castillo envió un mensaje a la Super Salud y al presidente Gustavo Petro: “Les ruego a la Super Salud, al señor presidente, a todos que, por favor, nos pongan cuidado, necesitamos nuestro tratamiento”.

La misma enfermedad de Kevin Acosta

Este caso resuena con la coyuntura nacional, porque es la misma enfermedad huérfana que padecía Kevin Acosta. La interrupción del suministro de este medicamento, advirtió la mamá de Hendrick, representa un riesgo inminente para la salud del niño, dada la naturaleza de la hemofilia tipo A. Esta enfermedad requiere un tratamiento constante para prevenir hemorragias potencialmente graves.

Lo que respondió la Nueva EPS

Luego de conocerse la denuncia y tras la presión mediática que esta generó, en la misma publicación en que se dio a conocer el caso de Hendrick Samuel, la Nueva EPS respondió que el medicamento se le suministrará al menor este 19 de febrero. Se aseguró que “en comunicación con la Sra. Liceth Fernanda Castillo, se le informó la programación para la aplicación de factor VII el día 19 de febrero por parte de Vital Salud”, escribió la entidad a través de un mensaje en X.

Las críticas a Petro