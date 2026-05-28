Algunas frases de los candidatos a la Presidencia que encendieron el debate político electoral

A días de la primera vuelta del 31 de mayo, Colombia llega a la recta final de una campaña presidencial marcada por la plaza pública y las redes sociales, pero con una ausencia notable: ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella han participado en debates formales.
Solo Paloma Valencia ha aceptado ese escenario de confrontación directa, lo que ha limitado el escrutinio público de los tres candidatos con más opciones de definir el rumbo del país en los próximos cuatro años.
En ese contexto, las frases que Cepeda, De la Espriella y Valencia han dicho en entrevistas, discursos y publicaciones en redes sociales cobran un peso mayor.
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Son, en muchos casos, el único material disponible para que el elector evalúe la coherencia entre lo que cada candidato propone y lo que su trayectoria, sus alianzas y los datos disponibles efectivamente respaldan.
El panorama electoral muestra tres apuestas diferenciadas. Cepeda representa la continuidad del gobierno Petro y lidera las encuestas, aunque en la más reciente medición de Atlas Intel aparece en empate técnico con De la Espriella.
Este último ha construido su campaña sobre un discurso de ruptura con el establecimiento político tradicional, apelando a un electorado indignado tanto con el petrismo como con la clase política de siempre.
Valencia, por su parte, buscó una voz de centro que le costó parte de su base más conservadora, la cual migró hacia De la Espriella, complicando su paso a una eventual segunda vuelta.
Los tres, sin embargo, comparten un rasgo que el profesor Diógenes Rosero, de la Universidad del Atlántico, resumió así a EL COLOMBIANO: “mientras Paloma tiene la ‘oficialidad’ del apoyo de los partidos, Abelardo y Cepeda los tienen por debajo de la mesa”.
Es decir, el distanciamiento público de los clanes políticos regionales no necesariamente se traduce en una ruptura real con ellos. Ese es uno de los hilos que vale la pena jalar antes de votar.