Camila Osorio ilusiona a Colombia en Roland Garros: así es Anna Kalinskaya, su rival y exnovia de Jannik Sinner

La tenista colombiana Camila Osorio sigue escribiendo una destacada actuación en Roland Garros 2026. Luego de nueve años, una jugadora nacional vuelve a instalarse en la tercera ronda del Grand Slam parisino, algo que no ocurría desde la participación de Mariana Duque en 2017. El nuevo reto para la cucuteña será este sábado en la madrugada de Colombia, cuando enfrente a la rusa Anna Kalinskaya, actual número 24 del ranking WTA y una de las jugadoras más peligrosas del circuito femenino. Camila llega con antecedentes favorables ante la tenista europea. Ambas se han enfrentado en tres ocasiones y la colombiana domina el historial con dos victorias y una derrota. Osorio se impuso en Wimbledon 2021 y en Pekín 2025, ambas veces por marcador de 2-1, mientras que Kalinskaya ganó el duelo disputado en Guatemala en 2022 por 2-0. Aunque el historial favorece a la colombiana, el partido promete ser uno de los más exigentes para Osorio en el torneo, especialmente por el gran nivel que ha mostrado la rusa durante la temporada.

¿Quién es Anna Kalinskaya? Anna Nikolayevna Kalinskaya nació en Moscú el 2 de diciembre de 1998 y se ha consolidado como una de las tenistas más reconocidas del circuito femenino. Con 27 años, la rusa ha pasado de ser una promesa juvenil a convertirse en una competidora habitual en las grandes citas del tenis mundial. Con una estatura de 1,75 metros, Kalinskaya destaca por su agresividad desde el fondo de la cancha, su potente revés a dos manos y su capacidad para cubrir amplios sectores del terreno de juego. Su carrera profesional comenzó muy temprano. Debutó en el circuito WTA con apenas 15 años durante la extinta Kremlin Cup en Rusia. Paralelamente brilló en el circuito juvenil, donde llegó al top 3 mundial y conquistó 16 títulos entre individuales y dobles. Desde entonces, la rusa ha ganado un torneo Challenger y 16 títulos ITF, aunque todavía busca consolidarse definitivamente en la élite del tenis femenino con un gran título WTA. Sin embargo, el nivel mostrado recientemente hace pensar que este año podría convertirse en el de su explosión definitiva. Su relación con Jannik Sinner y el pasado con Nick Kyrgios Fuera de las canchas, Kalinskaya también ha sido foco de atención por sus relaciones sentimentales con figuras del tenis mundial. En mayo de 2024, el italiano Jannik Sinner confirmó públicamente su relación con la rusa. Aunque Kalinskaya siempre mantuvo un perfil reservado sobre su vida privada, la pareja se convirtió en una de las más mediáticas del circuito. Sin embargo, en mayo de 2025 el propio Sinner confirmó la ruptura. Anteriormente, Kalinskaya también sostuvo una relación con el australiano Nick Kyrgios entre 2019 y 2020. La rusa habló públicamente del tema tras la separación y dejó entrever que la ruptura no terminó en los mejores términos.