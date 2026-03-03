La ponencia radicada ante el CNE que busca revocar candidatura de María del Mar Pizarro

Hace casi una semana, la representante a la Cámara y candidata a la misma corporación, María del Mar Pizarro, aseguró en sus redes sociales que le habría llegado un rumor de que querían tumbar su candidatura. A hoy, el rumor está confirmado. El ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe radicó la demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) asegurando que Pizarro estaría incurriendo en doble militancia. Conozca: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia El magistrado ponente será Alfonso Campo Martínez, quien, a su vez, es vicepresidente de la corporación. Por su parte, la ponencia —que los demás magistrados del CNE votarán en la tarde de este martes— sostiene que María del Mar Pizarro no podía volver a inscribirse como candidata en las condiciones en que lo hizo. Los hechos que estipula el demandante son los siguientes: Pizarro fue elegida representante a la Cámara para el periodo 2022-2026 con el aval de Colombia Humana y actualmente ocupa esa curul. Luego, en 2025, participó en una consulta interpartidista del Pacto Histórico para definir candidaturas al Congreso, donde obtuvo más de 26 mil apoyos.

El problema, según el documento, es que después de haber participado en esa consulta, volvió a inscribirse como candidata para el periodo 2026-2030 con el aval de Colombia Humana, dentro de una coalición con el Pacto Histórico.

Ponencia en el CNE.

Quienes presentaron la impugnación consideran que esto viola la prohibición de “doble militancia”. Es decir, argumentan que una persona que participa en la consulta interna de un partido o coalición no puede luego inscribirse por otro distinto en el mismo proceso electoral.

En la ponencia —que tiene 23 páginas— se lee: “La antelación constitucional de doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, configura de manera objetiva la prohibición de doble militancia en la modalidad de ejercicio de cargo (...) El argumento de la defensa, basado en que ambas organizaciones pertenecen a una misma corriente política o coalición, carece de sustento jurídico frente a la autonomía de las personerías jurídicas”. Es decir, si la sala plena del CNE vota a favor de la ponencia, la candidatura de Pizarro a la Cámara de Representantes se caería a pocos días de las elecciones legislativas, que están programadas para el domingo 8 de marzo en todo el territorio nacional.

Ponencia en el CNE.

Según el documento, “el tránsito de militancia desde el Movimiento Político Colombia Humana hacia esta nueva colectividad, Movimiento Político Pacto Histórico, requería el cumplimiento estricto del periodo de desvinculación. Al no haberse acreditado la renuncia a la Cámara de Representantes antes de los términos de ley, la candidata mantiene un vínculo vigente con su partido inicial que le impide ser válidamente avalada por otro”. En ese sentido, la ponencia asegura que permitir la candidatura de Pizarro sería una forma de socavar la confianza en las normas y funcionamiento del sistema electoral. Le puede interesar: Estos son los 20 candidatos con líos judiciales que quieren una curul en el Congreso María del Mar Pizarro no se ha vuelto a pronunciar desde que en febrero 25 aseguró que “fuentes” le habían contado sobre la ponencia. En ese momento, escribió: “Lo digo con serenidad, pero con firmeza: 26.022 personas ejercieron su derecho al voto creyendo en la legalidad del proceso y en la fuerza de la democracia. No se trata solo de una candidatura. Se trata del respeto a la voluntad popular y a reglas claras para todos”.