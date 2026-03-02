Aciertos, sombras y escándalos: aquí una guía clave para votar al Senado el próximo 8 de marzo

En Colombia una de cada 10 personas (9,5 %) aún no sabe por quién votar a las elecciones de Senado y Cámara el próximo domingo 8 de marzo. Otro 3,9 % no votará o emitirá un sufragio nulo, mientras que un 3,4 % lo hará en blanco, según el más reciente sondeo de la firma AtlasIntel.
Sumado a la habitual apatía y desconfianza que generan este tipo de sondeos, lo que evidencian los resultados es la incertidumbre, la duda y el desconocimiento que persiste alrededor de los candidatos justo a menos de una semana para la cita electoral.
No es para menos. Según datos de la Registraduría, en total hay 3.144 candidatos inscritos en competencia para hacerse a una de las 102 plazas en juego en Senado, sumado a los 183 escaños en la Cámara de Representantes.