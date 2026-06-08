Promesas y vacíos en los planes de seguridad de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella

Las propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales se sustentan en dos visiones del presente radicalmente opuestas: mientras para Abelardo De la Espriella el orden público en Colombia es un desastre que se debe enmendar, para Iván Cepeda la tarea es profundizar los alcances del proyecto del presidente Gustavo Petro. En el centro de esa visión polarizada del país está la política de “paz total”, mediante la cual el Gobierno Nacional pretendió conjurar la violencia negociando con los grupos armados ilegales, con pobres resultados que no disiparon la inseguridad que se respira en muchos rincones de la nación. Ante una eventual victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, es claro que la “paz total” sería suprimida; si el triunfador es Cepeda, continuaría su rodaje. Lea también: Cepeda: el filósofo comunista que quiere seguir pasos de Petro Para comprender las diferencias, los vacíos y posibilidades de cada aspirante en materia de seguridad, EL COLOMBIANO revisó los programas y discursos publicados por las campañas en sus sitios web oficiales. En el caso del candidato de la derecha, su plan llamado “El Milagro de la Seguridad”; y en el de la izquierda, su “Seguridad Humana Integral”.

Diferencias y similitudes

Ambas propuestas están plagadas de retórica. Abundan frases como “habrá presencia permanente de la Fuerza Pública” y “reduciremos de manera efectiva la extorsión”, sin que se detallen la estrategia, los objetivos concretos y los recursos que se requieren. De hecho, los dos programas coinciden en que no sustentan de dónde saldrán los recursos para financiar planes tan ambiciosos. “Las dos propuestas nombran problemas reales de seguridad. Rara vez precisan el instrumento que los resolvería ni el resultado que se podría medir. Ese vacío de diseño es el rasgo que ambas comparten”, opinó Santiago Tobón, director de Valor Público de la Universidad Eafit. No se pierda: Abelardo: la persona detrás del litigante que conoce el país Solo en un ítem, el de la construcción de 10 megacárceles, De la Espriella afirma que serán financiadas por el sector privado, aunque sin sugerir un valor aproximado. El punto en el que se observa una mayor diferencia está en la manera de afrontar el problema del narcotráfico. De la Espriella invita a una guerra frontal que combine todas las formas de erradicación de cultivos ilícitos, interdicciones de cargamentos, extinciones de dominio, desmantelamiento de plazas de vicio y extradición de cabecillas. Y a eso le suma la construcción de 10 megacentros de rehabilitación para adictos. Cepeda quiere cambiar el modelo prohibicionista, con un enfoque en la salud pública, regulación del uso del cannabis y un debate global para darle un tratamiento internacional distinto al asunto, ya que a su juicio la guerra total contra los narcóticos es inútil. Si bien los dos aspirantes invocan el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la seguridad, difieren en la manera en la cual se recuperarán los territorios que están en manos de los grupos armados. Puede leer: Sigue enredado el debate presidencial de segunda vuelta: Cepeda exige reglas y De La Espriella lo acusa de evadirlo Cepeda establece que la intervención no debe ser solo militar, sino también con inversión en programas sociales, y para él es clave la implementación de los componentes de seguridad previstos en el Acuerdo Final de 2016 con las antiguas Farc, del cual fue partícipe en calidad de facilitador. Mientras que De la Espriella sugiere desplazar a los grupos criminales y las mafias con operaciones militares, mayor pie de fuerza policial, comandos de fuerzas especiales, ciberdefensa y ataques a blancos estratégicos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, los contrincantes tuvieron una idea parecida: crear un organismo nuevo que se dedica a combatirla de manera exclusiva. El abogado visualiza un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción; y el congresista, una entidad anticorrupción independiente, dotada de herramientas de IA para detectar irregularidades en contratos. También le puede interesar: Abelardo de la Espriella plantea evaluar la salida de Colombia de la ONU y la OEA si llega a la Presidencia Andrés Preciado, exdirector de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz y también investigador de Valor Público de Eafit, puntualizó que las dos campañas parten de reconocer una crisis de orden público ligada a los grupos armados. “Pero no están considerando el problema institucional, tenemos una situación de precariedad en el sector de seguridad y defensa que ya no podemos ocultar: se está volviendo obsoleto, descoordinado, no tenemos el recurso suficiente, la crisis fiscal del Estado implica que no vamos a tener de dónde sacar plata para el sector”, dijo, por lo que varias de las propuestas quedarían sin cómo ejecutarse.

El plan de De la Espriella

Para Tobón, al analizar el programa de De la Espriella, se deduce que “dos propuestas tienen un mecanismo razonable. El bloque de búsqueda contra la extorsión funciona si persigue las estructuras que coordinan el cobro y no al cobrador de calle. La inversión en drones, analítica de datos e inteligencia técnica cubre una brecha real de la Fuerza Pública”. No obstante, concentrar toda la estrategia en los operativos tiene sus vacíos. “En los territorios con violencia crónica, los criminales regulan disputas y cobran protección donde el Estado llega de forma intermitente. El despliegue militar que no sustituye esos servicios produce caídas de corto plazo y reacomodo posterior de las organizaciones. Por ejemplo, el Plan Colombia operó más de una década con miles de millones de dólares en ayuda externa, y ni esto pudo consolidar la presencia del Estado. Una versión comprimida a 90 días o a cuatro años no es viable en la práctica”, dijo Tobón. Entérese: A un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, su hermana invita a izar la bandera en su memoria En algunos apartes de su discurso, De la Espriella expone similitudes con el programa de seguridad del presidente Nayib Bukele, de El Salvador, pero el contexto jurídico en Colombia es muy diferente. “El modelo de Bukele operó con una suspensión de garantías (a ciudadanos) que la Corte Constitucional colombiana no admitiría”, advirtió. Jorge Andrés Rico, docente y analista de temas de seguridad, relató que la propuesta de De la Espriella tiene la virtud de que ofrece “una mirada que referencia de forma más completa la multidimensionalidad que presenta la seguridad del país, propone acciones de fuerza con herramientas de enfoque económico que redundan en problemas sociales. Hoy la economía es uno de los objetivos y medios de la criminalidad y los actores armados no estatales, y al comprender que no es un asunto ideológico, trasciende hacia posibles ejes estructurales”. Entérese: Milei celebra el éxito en primera vuelta de De la Espriella: “Basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región” Sin embargo, enfatizó que existe un vacío en un plan, y es que no siempre visualiza el cómo ejecutará la estrategia. “Por ejemplo, al desarticular el crimen en la minería debe haber un plan de acción inmediato para no solo desarticular, sino posicionar la institucionalidad que ofrezca herramientas rápidas para que esas economías regionales no se caigan, pues viven desde hace muchos años del negocio ilícito”, acotó Rico. Preciado, por su parte, indicó que es importante priorizar la política de seguridad, como lo hace De la Espriella, pero esta idea tiene que ir más allá de un slogan, “algunas metas son incumplibles y carecen de priorización; no es suficiente decir que combatirá al crimen, hay que especificar qué tipo de crimen”.

El continuismo de Cepeda

A diferencia de su contendor, cuyo proyecto de seguridad genera expectativas por tratarse de algo “nuevo”, el de Cepeda repite muchas consignas que ya desgastó Petro. “El programa repite un enfoque cuyo resultado ya se observó. La Seguridad Humana y la Paz Total operaron entre 2022 y 2026 y la extorsión aumentó, la mayoría de las denuncias no avanzó en la justicia y los grupos armados ganaron presencia territorial. El desplazamiento y el confinamiento de comunidades crecieron, y el CICR calificó a 2025 como el peor año humanitario de la década en Colombia”, aseveró Tobón. Y prosiguió: “El segundo vacío es de diagnóstico. Los actores que producen hoy la mayor parte de la violencia letal no firmaron el Acuerdo de 2016. El Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de Farc y las estructuras urbanas quedan por fuera de ese marco. Convertir la implementación del Acuerdo en el eje de la política de seguridad de 2026 deja a esos actores sin respuesta”. También le puede interesar: Esto pasaría si gana el voto en blanco a la presidencia en segunda vuelta: le contamos Sobre Cepeda, Rico valoró que “el modelo de la seguridad humana posiciona una revisión centrada en el ser humano como actor relevante, pero se sigue suponiendo que la violencia ocurre solo por parte de modelos paramilitares y desconoce la codicia de grupos con orígenes guerrilleros”. Preciado recalca que Cepeda “no reconoce la crisis de la ‘paz total’, que generó unos incentivos perversos que llevaron al deterioro de la seguridad, y tampoco propone ningún ajuste a esa política”.

Las promesas del “milagro de la seguridad” de De la Espriella

El problema del narcotráfico “Volveremos a todas las formas de erradicación de la coca, desde la fumigación aérea hasta la sustitución manual de cultivos, a la destrucción sistemática de laboratorios, a la interdicción sobre corredores estratégicos y a la persecución real de finanzas y cabecillas que serán extraditados a la mayor brevedad”. “Las ciudades dejarán de estar sitiadas por el microtráfico. Combinaremos inteligencia anticipativa, investigación criminal, operaciones focalizadas, extinción de dominio de inmuebles usados por redes de microtráfico, recuperación activa del espacio público y una política de protección de entornos escolares”. Puede leer: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral “Construiremos 10 megacentros de rehabilitación para acompañar a quienes hoy luchan por salir de las adicciones”. Recuperación del territorio “Recuperaremos las fronteras de la Patria. Por eso reforzaremos el control de fronteras con presencia militar, policial, tecnológica y judicial; modernizaremos la inteligencia estratégica; fortaleceremos la ciberdefensa; crearemos sistemas de interoperabilidad real entre agencias; y desmontaremos toda estructura paralela de coerción, milicia o intimidación que pretenda sustituir o condicionar la soberanía de la República”. “Crearé comandos conjuntos operacionales en las regiones decisivas y concentraré allí Fuerza Pública, inteligencia, policía judicial, justicia y presencia institucional”. Lea más: ¿Por qué la captura de Alex Saab aumenta la presión sobre el candidato De la Espriella? “Quitaremos el oro a las mafias y le devolveremos la riqueza minera a la nación. La respuesta no será de operativos aislados. Será de control territorial, trazabilidad del mineral, destrucción de maquinaria criminal, persecución del lavado, formalización minera seria donde corresponda, protección de comunidades y recuperación ambiental”. Relación con las Fuerzas Armadas “Restableceré, por tanto, el compromiso de lealtad del Presidente con la Fuerza Pública. Seré el principal abogado de los soldados y policías de la Patria”. “En los primeros 90 días exigiré a los generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía victorias concretas sobre 10 blancos de alto valor”. Seguridad ciudadana “Crearé el Bloque de Búsqueda contra la extorsión. Fortaleceremos de manera extraordinaria los Gaula de Policía y Ejército”. “Crearé un Centro Integrado de Información y Análisis contra el Contrabando y el Comercio Ilícito bajo conducción presidencial y con articulación real entre DIAN, UIAF, POLFA, Fuerza Pública, Migración, Fiscalía, ICA e INVIMA”. Siga leyendo: Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta con 50,3 % de intención de voto ante Iván Cepeda con 42,6 % “Construir 10 megacárceles. Ahí estarán quienes producen, venden y comercializan drogas (...). Serán financiadas con participación del sector privado nacional y de actores internacionales, mediante concesiones otorgadas por el Estado. Los privados asumirán la administración con reglas claras, seguridad jurídica y obligaciones estrictas de funcionamiento. El Estado conservará el monopolio de la fuerza, la custodia armada y el control de la seguridad”. “Crearemos un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión, que sustituirá al INPEC (...). Ese nuevo cuerpo estará integrado por veteranos y reservistas, adscritos al Ejército”. Lucha contra la corrupción “Crear un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, bajo la dirección directa del Presidente”.

La tesis de la “seguridad humana integral” de Cepeda