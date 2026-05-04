El “acuerdo nacional” de Cepeda le daría facultades al presidente al estilo Hugo Chávez

La simpatía de Iván Cepeda con el chavismo va más allá de lo ideológico. Sus trinos del pasado elogiando a Hugo Chávez como el “arquitecto de un nuevo orden” y a Nicolás Maduro como “digno sucesor” que “trabajará por la paz de Colombia” son la punta de algo más profundo que estamos viendo en plena campaña electoral.
En recientes entrevistas con María Jimena Duzán, en su podcast A Fondo, y con Andrés Mompotes, director de El Tiempo, cuando le preguntan sobre si le apuesta a una Asamblea Constituyente, Cepeda no la niega pero opta por decir que él se inclina por un “acuerdo nacional”.
Pero cuando explica de qué se trata, todo indica que conduce al mismo destino: cambiar el sistema político y sus fórmulas parecen repetir las que utilizó Venezuela para convertirse en dictadura.
Mientras el presidente Gustavo Petro destapó sus verdaderas intenciones y anunció el primero de mayo en Medellín su idea de liderar la convocatoria de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1991 –a pesar de haber firmado en mármol como candidato que no lo iba a hacer si llegaba al poder–; Cepeda dice preferir un “acuerdo nacional”.
Sin embargo, los dos caminos son dos caras de la misma moneda: si llega a ser elegido Cepeda y no logra armar el “acuerdo nacional”, tendrá de respaldo las firmas para convocar la Asamblea Constituyente, recogidas en su mayoría con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro en sus últimos 100 días.
Ambas herramientas pueden llevar al mismo puerto: el cambio de la Constitución de 1991 que ha sido la que garantiza derechos de avanzada, y ha permitido grandes transformaciones sociales y de inclusión en Colombia.
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“Sentémonos a hablar y vemos. He participado en procesos de diálogos, sé como se hacen los acuerdos y entre gente que está en posiciones distintas, diametralmente opuestas. Y he visto que es posible llegar a acuerdos. ¿Por qué no podríamos hacerlo aquí y ahora entre los colombianos?”, le dijo Cepeda a Mompotes.
“¿Cómo sería esa invitación?” –le replicó el director de El Tiempo–. El candidato contestó: “Así sencilla, sentémonos a hablar”.
Cepeda advierte además que “el día en que yo sea elegido presidente vamos a comenzar a diseñar el diálogo”. Y él mismo decide explicar quienes harían parte de ese acuerdo: “Hay que decidir una mesa de diálogo en la que están sentados los sectores que tienen la posibilidad de influir el destino de este país de una manera clara”.
Y también precisa: “¿Quiénes son? El movimiento social, los sectores organizados de la sociedad civil, de las poblaciones rurales, que representan a los sectores populares. En segundo lugar, por supuesto, los sectores económicamente más poderosos. También los sectores políticamente más decisorios”.
¿Quiénes los eligen? ¿Cómo los eligen? De eso no habló el candidato del petrismo. Pero pronunció una frase que inquieta: “Y algunos otros que consideraremos para que se sienten o nos sentemos a discutir con el Gobierno”.