¿Se pueden hacer debates con las condiciones que quiere imponer Iván Cepeda?

Un partido de fútbol con árbitro, estadio e hinchada escogidos es más o menos lo que quiere el senador Iván Cepeda —candidato del petrismo a la Presidencia— para debatir los planes y propuestas de Gobierno con sus contendores. Aunque no con todos, sino con las que él llama las dos candidaturas de la “extrema derecha”, en referencia a la senadora Paloma Valencia —candidata del uribismo y de la centroderecha— y al abogado Abelardo de la Espriella —candidato independiente de la derecha—.
Así lo dejó claro el pasado 18 de abril cuando, en un evento de campaña en Fusagasugá (Cundinamarca), dijo que, según él, las campañas de Valencia y De la Espriella han estado marcadas por la mentira y el ataque sin fundamento. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo leyendo una hoja.
Sin embargo, este cambio de postura del candidato de la izquierda se da después de meses marcados por su nula participación en debates presidenciales, en los que ha repetido y sostenido que su campaña es “sin shows ni estridencias” y en los que solo ha hablado en entrevistas con Noticias Caracol y con los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán.
Le puede interesar: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”.
En la misma “invitación”, Iván Cepeda expresó que no va a prestarse a la “manipulación mediática y a la política del espectáculo” y que se definirán los escenarios idóneos para tener debates equitativos con “moderadores pertinentes”, aunque no explicó quiénes tendrían esa cualidad.
“Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De La Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir, a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas”, agregó el aspirante presidencial del hoy gobernante Pacto Histórico.
Abiertamente, Cepeda le dijo a Duzán en entrevista que iría a debates, pero bajo sus condiciones: “Que haya un escenario y unas garantías para que sea imparcial. Porque no quisiera un debate en el que discutiera con el moderador. Que definamos los temas, que no son simplemente la seguridad o la militarización del país”, señaló. De manera contradictoria, señaló que “los debates sí se están haciendo”.
Pero la semana pasada no fue al debate que hizo Noticias Caracol en el que estuvieron Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras. Abelardo de La Espriella tampoco estuvo, como dijo, “por motivos de agenda”.