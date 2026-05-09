“Entregar el código fuente es dar la clave de la bóveda del Banco de la República”: registrador Hernán Penagos

El registrador nacional Hernán Penagos se enfrenta a la difícil tarea de garantizar la transparencia de las elecciones en un ambiente en el que el presidente Gustavo Petro llena de dudas el sistema electoral del país, pese a que durante toda su carrera política se ha elegido con él. En entrevista con EL COLOMBIANO, habla de temas como el código fuente, que reclama el Jefe de Estado, la presión por parte de los grupos armados y la confianza que tiene en la institucionalidad.
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