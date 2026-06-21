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Presidente Petro volvió a mostrar su voto y generó polémica en la jornada electoral

El presidente, Gustavo Petro, votó en la mesa 1 del Capitolio Nacional durante la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio.

  • El presidente Gustavo Petro mostró su voto nuevamente. FOTO: AFP
    El presidente Gustavo Petro mostró su voto nuevamente. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro votó este 21 de junio en la mesa 1 del Capitolio Nacional y mostró, por segunda vez, su voto a favor del candidato Iván Cepeda, considerado su heredero político, quien compite contra el abogado Abelardo de la Espriella.

Lea también: ¿Podían Petro, Benedetti y Char mostrar su voto? Expertos explican límites legales para funcionarios públicos y qué les podría pasar

El mandatario hizo un llamado a la paz y a no incurir en actos de violencia antes, durante y después del sufragio, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales.

“A toda Colombia le solicito, después de votar, la máxima tranquilidad y sabiduría, como debemos tenerla tanto yo como las autoridades aquí presentes”, dijo el mandatario.

Petro mostró de nuevo su voto.
Petro mostró de nuevo su voto.

No es la primera vez que Petro muestra públicamente su voto. En la vuelta presidencial del 31 de mayo también lo hizo al respaldar a Cepeda, una acción que generó indignación en redes sociales, donde se cuestionó si su conducta constituía una participación indebida en política.

El jefe de Estado no fue el único en mostrar su sufragio en las presidenciales del 31 de mayo, pues el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, también hicieron pública su elección.

Al respecto, EL COLOMBIANO consultó a David Mendieta, doctor en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Medellín, quien explicó que el presidente, por la naturaleza de su investidura, no ejerce su derecho al voto en las mismas condiciones que un ciudadano común.

El presidente de la República no es un simple ciudadano, es un servidor público. Y los servidores públicos tienen prohibida la participación en política. Entonces, mal hace el presidente cuando muestra su decisión a la hora de marcar su voto.”, sostenida.

El académico recordó que la Constitución establece que la elección presidencial es directa y secreta, una garantía diseñada para proteger la libertad del elector frente a posibles presiones o represalias.

No obstante, aseveró el experto que revelar el voto no constituye a una “invitación explícita sobre por quién votar, pero sí es una participación indebida en política”.

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