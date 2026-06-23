Sellan oficina de Gloria Arizabaleta, investigada por intento de suspensión a Petro

La oficina de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, fue sellada por funcionarios judiciales de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según informó Caracol Radio, realizaron una copia de la información encontrada en los computadores de la oficina, como parte de la investigación relacionada con el anuncio de suspensión del presidente Gustavo Petro de su cargo, ocurrida poco más de una semana antes de la segunda vuelta.
En este mismo proceso, el pasado 11 de junio, la Procuraduría ordenó que la suspendieran temporalmente y en la mañana del 16, la Cámara de Representantes (organismo del que hacía parte Arizabaleta) acató la petición del órgano de control y apartó del cargo a la congresista. Su curul se encuentra en vacante temporal.
Todo quedó consignado en la Resolución 0343 del 12 de junio de 2026.