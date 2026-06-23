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Sellan oficina de Gloria Arizabaleta, investigada por intento de suspensión a Petro

La representante del Pacto Histórico está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia.

  • Representante del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta. Foto: Colprensa.
    Representante del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
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La oficina de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, fue sellada por funcionarios judiciales de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Según informó Caracol Radio, realizaron una copia de la información encontrada en los computadores de la oficina, como parte de la investigación relacionada con el anuncio de suspensión del presidente Gustavo Petro de su cargo, ocurrida poco más de una semana antes de la segunda vuelta.

En este mismo proceso, el pasado 11 de junio, la Procuraduría ordenó que la suspendieran temporalmente y en la mañana del 16, la Cámara de Representantes (organismo del que hacía parte Arizabaleta) acató la petición del órgano de control y apartó del cargo a la congresista. Su curul se encuentra en vacante temporal.

Todo quedó consignado en la Resolución 0343 del 12 de junio de 2026.

A pesar de que su puesto quedó vacante, el órgano legislativo aclaró que no habrá reemplazo. Además, agregaron que no habrá espacio para recursos debido a que la decisión la tomó la autoridad competente del caso. Es decir, Arizabaleta no terminará su periodo como congresista, pues la sanción va hasta el 20 de julio.

En el fallo que ordenó la sanción, la Procuraduría argumentó que la representante actuó sin tener la competencia jurídica para ordenar tal medida contra el jefe de Estado.

Amplíe la noticia: Congresista Arizabaleta radicó nuevo auto ante la Comisión sobre suspensión a Petro, ¿le dan los tiempos?

Para el ente de control, la actuación de la representante podría configurar el delito de prevaricato por acción, al saltarse los procedimientos legales y tomar una decisión unilateral en lugar de llevarla a la sala plena de la Comisión.

Asimismo, su permanencia en el legislativo fue tomada como un peligro institucional, pues la Procuraduría la calificó como un riesgo para la “dignidad humana” y el debido proceso, señalando que podría continuar adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico dentro del expediente contra el mandatario.

Pero ahí no acaban los problemas para Arizabaleta. Además de la sanción disciplinaria en la Procuraduría y la Cámara, la representante se enfrenta a un proceso penal.

Luis Felipe Henao, abogado, la demandó ante la Corte Suprema de Justicia. Ante el alto Tribunal, el ciudadano sostuvo que la orden de suspensión provisional emitida por Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro —en el marco de una investigación por presunta participación en política— vulnera flagrantemente el ordenamiento constitucional y legal vigente.

Ante la denuncia, la Sala de Instrucción de este tribunal le abrió una investigación preliminar.

Arizabaleta ha anunciado varias ruedas de prensa para hablar del episodio; sin embargo, todas han sido canceladas sobre el tiempo, por lo que su postura no se conoce a fondo.

Siga leyendo: Cámara suspendió a Gloria Arizabaleta, representante que ordenó suspensión de Petro

Preguntas y respuestas

¿Por qué investigan a la congresista Gloria Arizabaleta?
Gloria Arizabaleta es investigada penal y disciplinariamente por haber ordenado, de manera unilateral y presuntamente sin competencia jurídica, la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro semanas antes de la segunda vuelta presidencial de 2026.
¿Quién reemplazará a Gloria Arizabaleta en la Cámara de Representantes?
Nadie. La Cámara de Representantes aclaró que la curul del Pacto Histórico quedará en vacante temporal sin derecho a reemplazo ni a recursos legales, dado que la sanción de la Procuraduría se extiende hasta el 20 de julio.
¿Qué delito habría cometido la representante Gloria Arizabaleta?
La Procuraduría y la Corte Suprema indagan si la actuación de Arizabaleta configura el delito de prevaricato por acción, al emitir un auto de suspensión presidencial saltándose los procedimientos de la Comisión de Investigación y Acusación.
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