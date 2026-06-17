Más de 8.500 testigos vigilan las elecciones en el exterior: esta es la fecha límite para postularse en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, en el marco de la segunda vuelta presidencial que definirá al presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030, fueron acreditados 8.579 testigos electorales en el exterior para supervisar las votaciones que se realizan entre el 15 y el 21 de junio en consulados y embajadas habilitados en distintos países. Además, la entidad recordó que las campañas Defensores de la Patria y Pacto Histórico tienen plazo hasta el jueves 18 de junio a las 5:00 p. m. para realizar la postulación de testigos en Colombia antes del cierre de la plataforma.

De acuerdo con el consolidado del CNE, los testigos acreditados en el exterior estarán presentes en 3.670 mesas de votación ubicadas en 67 sedes diplomáticas, lo que representa una cobertura del 90,98 % de las mesas habilitadas para los colombianos que ejercen su derecho al voto fuera del territorio nacional.

Crece la presencia de testigos y observadores para la segunda vuelta

Los testigos electorales son ciudadanos acreditados por las campañas presidenciales para realizar labores de vigilancia en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras. Entre sus funciones se encuentran observar el cumplimiento de los procedimientos electorales y reportar posibles irregularidades durante la apertura de las mesas, la jornada de votación, el cierre y las etapas iniciales del escrutinio. El incremento de testigos en el exterior frente a la primera vuelta se reflejó en las cifras de ambas campañas: Pacto Histórico pasó de 3.470 testigos postulados en la primera vuelta a 4.834 en la segunda, lo que representa un aumento del 39,3 %. Defensores de la Patria aumentó de 2.383 a 3.745 testigos, equivalente a un crecimiento del 57,2 %. En el territorio nacional, la plataforma única de postulación y acreditación de actores electorales registraba, con corte al 16 de junio, un total de 165.303 acreditaciones de testigos de mesa y de comisión en trámite. Para la segunda vuelta presidencial hay más de 122.000 mesas de votación habilitadas en todo el país y cada campaña puede acreditar hasta dos testigos por mesa y dos por cada comisión escrutadora.

El proceso contará con observadores nacionales e internacionales para acompañar la elección. FOTO: Registraduría.