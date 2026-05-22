Paloma Valencia recibe apoyo de Pacto, una red de más de 300 iglesias evangélicas y cristianas de Colombia

A menos de una semana para las elecciones y un día de conocerse las últimas encuestas presidenciales, la candidata Paloma Valencia recibió el apoyo de la coalición Pacto, que reúne a más de 300 iglesias cristianas y evangélicas en el territorio nacional.

Así lo confirmó el pastor Gustavo Páez, vocero de la Red de Pacto Nación en Colombia, a través de un video junto con la candidata. En medio de la revelación de ese espaldarazo, el líder religioso y Valencia anunciaron acuerdos para ese sector.

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“Nos unimos oficialmente a dar ese grito de victoria, pero obviamente queremos escuchar las propuestas a esas iglesias de minoría que están en los campos, en las veredas, que no tienen esos recursos, que están abandonados, pastores que nunca tienen una seguridad social, inclusive sacerdotes que están por allá abandonados, sectores interreligiosos, que la única arma de ellos es la fe”, expresó el pastor Páez.

“Vamos a legalizar unas 60.000 iglesias pequeñas de barrio que están completamente abandonadas para que puedan tener su personería jurídica y con esa personería jurídica puedan disfrutar de los beneficios que vienen, la exención de los prediales, que es fundamental, que yo defendí desde el Congreso y que sacaremos adelante”, se comprometió Paloma, agregando que buscará que la “libertad religiosa sea una realidad” y que los pastores puedan tener formación.