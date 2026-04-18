“Los violentos no han hecho sino tratar de apoyar a Iván Cepeda”: entrevista con Paloma Valencia

En las más recientes encuestas Paloma Valencia aparece como la candidata de mayor crecimiento. Un dato clave porque en materia de opinión pública la tendencia suele ser más importante que la foto fija del momento.
La senadora ha crecido hasta 16 puntos entre enero y las más recientes encuestas. Mientras que Abelardo de la Espriella se ha mantenido en sus mismos números e Iván Cepeda crece discretamente.
Cuando quedan poco más de 40 días para las elecciones, Paloma se ha convertido en un peligro para las aspiraciones de los que hasta hace poco punteaban las encuestas: a De la Espriella lo podría derrotar en primera vuelta y a Iván Cepeda en segunda.
EL COLOMBIANO habló con ella para conocer más en detalle de dónde viene, lo que la inspira y cómo gobernaría.