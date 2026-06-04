Ni Cepeda ni Abelardo, Claudia López dejó en libertad a sus electores: “no le voy a endosar a nadie ningún voto”

En medio de la incertidumbre que había en las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sobre los votos del centro, Claudia López se unió a decisiones como la de Sergio Fajardo y dejó en libertad a sus votantes y no respaldará públicamente a ninguno de los dos candidatos.
A través de una transmisión en sus redes sociales, la exalcaldesa de Bogotá rechazó irse a apoyar a alguno de los dos aspirantes que competirán en la segunda vuelta por llegar a la Casa de Nariño. “No le voy a endosar a nadie ningún voto”, subrayó López.
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Con esta decisión, López manifestó que serán quienes votaron por ella quienes tomen la decisión para sufragar el próximo 21 de junio. “Si para alguna elección son libres, por fortuna, es para la presidencia”, sostuvo la candidata que quedó relegada en la primera vuelta.