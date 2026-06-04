Entra en vigencia la Ley Sara Sofía: Colombia activa sistema nacional de alerta para la búsqueda de menores desaparecidos

Colombia cuenta desde ahora con una nueva herramienta para la localización de menores desaparecidos. La Ley Estatutaria 2584 de 2026, conocida como Ley Sara Sofía, fue sancionada por la Presidencia de la República y establece la creación de la Alerta Colombia, un sistema nacional que permitirá emitir notificaciones masivas a dispositivos móviles cuando se reporte la desaparición de un niño, niña o adolescente en cualquier región del país. Siga leyendo: Aprueban ley que castigará con cárcel la zoofilia en Colombia: estas serán las penas

La iniciativa fue impulsada por el senador Alejandro Chacón y recibió el aval de la Corte Constitucional debido a su carácter estatutario y al manejo de información personal que contempla. La norma está dirigida a todos los menores de 18 años y elimina cualquier periodo de espera para iniciar las acciones de búsqueda. Según lo establecido en la ley, la activación del mecanismo podrá realizarse de manera inmediata cuando padres, representantes legales, cuidadores o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reporten la desaparición ante las autoridades competentes, ya sea por canales digitales o de forma presencial.

La iniciativa fue impulsada por el senador Alejandro Chacón. FOTO: Colprensa.

Cómo operará la Ley Sara Sofía

Una vez se reciba el reporte, la Policía Nacional y el ICBF podrán activar una alerta que llegará a los teléfonos celulares ubicados inicialmente en la zona donde ocurrió la desaparición. El mensaje incluirá información que facilite la identificación del menor, entre ella: ·Fotografía del niño, niña o adolescente. ·Descripción física. ·Información sobre la vestimenta. ·Datos de contacto de familiares y autoridades. El senador Alejandro Chacón explicó que la notificación tendrá una alta visibilidad en los dispositivos móviles. “En cada teléfono de los colombianos, sin importar el operador, aparecerá el menor autorizado por sus padres, para que todos los colombianos ayuden en su búsqueda”, señaló. Asimismo, indicó que la activación deberá producirse en cuestión de minutos. “En menos de una hora pueden activar en cinco o diez minutos”.

De acuerdo con lo previsto, la alerta aparecerá en color rojo y ocupará aproximadamente el 70 % de la pantalla del teléfono. La cobertura del sistema se ampliará progresivamente conforme transcurran las horas para abarcar otros municipios o regiones donde el menor pudiera haber sido trasladado. “Cuando la madre, el cuidador, o el ICBF reportan la desaparición, en minutos tienen que ser alertados los teléfonos primero en el sector de la cobertura, donde se informa que se acaba de perder un niño. Se entrega la fotografía del niño, como va vestido, va a estar un 70% en rojo, aparece la alerta y ser para el teléfono para informar la pérdida del niño”, indicó Chacón. El legislador agregó que “con el paso de las horas empieza a ampliarse la cobertura, porque en una hora ya puede estar en otro municipio. También se alerta a Migración Nacional y se cierra la posibilidad de que el niño pueda salir del país (...) Dicha alerta durará alrededor de tres días en los celulares de las personas”.

La norma busca acelerar la búsqueda de menores y fortalecer la respuesta ciudadana. FOTO: Cortesía.

Reconocimiento facial y participación de operadores móviles

La ley establece obligaciones para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, que deberán enviar las alertas de manera gratuita y masiva cuando las autoridades activen el protocolo. Además, el Artículo 2 contempla la utilización de datos biométricos para apoyar la identificación de los menores desaparecidos. Esto permitirá el uso de reconocimiento facial mediante fotografías u otras características físicas cuando sea necesario para facilitar su ubicación. La norma también dispone la articulación con Migración Colombia y mecanismos de cooperación para prevenir la salida de menores desaparecidos del territorio nacional. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá un plazo de hasta seis meses para reglamentar e implementar plenamente el sistema.

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Una ley inspirada en el caso de Sara Sofía Galván

La legislación lleva el nombre de Sara Sofía Galván, la niña de dos años desaparecida en Bogotá cuyo paradero nunca fue establecido por las autoridades. Con esta medida, el Estado busca fortalecer los mecanismos de reacción temprana y ampliar la participación ciudadana en la búsqueda de menores reportados como desaparecidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Durante la discusión de la iniciativa, Chacón recordó que entre 2020 y 2021 fueron reportados más de 27.000 casos de menores desaparecidos en Colombia. De esa cifra, cerca de 14.000 regresaron a sus hogares y más de 480 fueron encontrados sin vida. “Esta es una ley muy linda porque lo que protege son los menores en Colombia, extraviados”. El congresista también destacó el alcance jurídico de la nueva disposición al afirmar que “Colombia no tenía esa obligación legal que hoy se tiene a través de esta ley”. Puede leer: Proponen el sello “Espacio Libre de Abuso” en colegios: el proyecto que presentan en Antioquia para prevenir el abuso infantil Preguntas y respuestas