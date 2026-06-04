Entra en vigencia la Ley Sara Sofía: Colombia activa sistema nacional de alerta para la búsqueda de menores desaparecidos

Colombia cuenta desde ahora con una nueva herramienta para la localización de menores desaparecidos. La Ley Estatutaria 2584 de 2026, conocida como Ley Sara Sofía, fue sancionada por la Presidencia de la República y establece la creación de la Alerta Colombia, un sistema nacional que permitirá emitir notificaciones masivas a dispositivos móviles cuando se reporte la desaparición de un niño, niña o adolescente en cualquier región del país.
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