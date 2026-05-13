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Paloma Valencia aceptó la propuesta de Westcol: debatir en stream con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Tras el éxito de las transmisiones de Westcol con figuras como Gustavo Petro y Álvaro Uribe, la candidata Paloma Valencia aceptó participar en un eventual debate en streaming con Cepeda y de la Espriella. ¿Se dará?

  • Ante la ausencia de debates tradicionales entre los tres candidatos que encabezan las encuestas, la plataforma Kick se perfila como el escenario definitivo para el contraste de ideas. FOTO: Camilo Suárez, Manuel Saldarriaga, Getty y redes sociales @westcol
    Ante la ausencia de debates tradicionales entre los tres candidatos que encabezan las encuestas, la plataforma Kick se perfila como el escenario definitivo para el contraste de ideas. FOTO: Camilo Suárez, Manuel Saldarriaga, Getty y redes sociales @westcol
  • La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. FOTO: Getty
    La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. FOTO: Getty
  • Los tres candidatos que lideran las encuestas en Colombia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. FOTO: Montaje El Colombiano
    Los tres candidatos que lideran las encuestas en Colombia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. FOTO: Montaje El Colombiano
El Colombiano
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hace 25 minutos
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La carrera hacia la Casa Nariño por una nueva presidencia en Colombia ha encontrado un escenario inesperado a menos de 18 días para que los colombianos salgan a votar en la primera vuelta: el streaming.

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Luis Fernando Villa, el streamer y creador de contenido conocido mundialmente como Westcol, lanzó una propuesta para organizar un debate presidencial en su canal de Kick entre los tres candidatos que lideran las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Y es que, tras hacer entrevistas bajo este formato con figuras como el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, la respuesta no se hizo esperar y la senadora del Centro Democrático ya dio el primer paso al frente confirmando este miércoles 13 de mayo, en caso de darse, su asistencia.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. FOTO: Getty
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. FOTO: Getty

El “sí” de Valencia a las plataformas digitales: de las entrevistas al contraste de ideas

Tras observar el impacto de las transmisiones de Westcol con figuras de la talla de Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia utilizó su perfil en la red social X para confirmar su asistencia. La candidata busca conectar con la multitudinaria audiencia digital que sigue al creador de contenido, aprovechando un espacio que rompe con los esquemas tradicionales de la comunicación política.

“Cuando quieran y donde quieran. No le tengo miedo a los papelitos ni a los ‘coñazos’”, sentenció Valencia este miércoles. Con esta afirmación, la aspirante aceptó la invitación pública, abriendo la puerta a un formato de discusión que promete condiciones de difusión masiva y un lenguaje alejado de los protocolos habituales.

La iniciativa de Westcol no pretende ser una serie de perfiles individuales como lo ha hecho, sino un enfrentamiento dialéctico directo. El creador de contenido, identificado como una de las voces con mayor impacto en jóvenes de entre 18 y 30 años, busca modificar la percepción de la política en este sector demográfico.

“Yo no quiero entrevistar a los candidatos, yo quiero un debate de ellos, neutro”, precisó el streamer en una de sus más recientes transmisiones. Aseguró que su objetivo es “transformar a los espectadores en testigos de un intercambio directo entre candidatos” que, hasta ahora, solo se han enfrentado mediante publicaciones en redes sociales sin un eco de respuesta inmediato.

Un fenómeno de audiencias récord: la expectativa sobre Cepeda y De la Espriella

El precedente de Westcol en la política colombiana ha sido sólido en los últimos meses. El pasado 27 de marzo, su transmisión con el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño alcanzó más de 960.000 espectadores simultáneos.

Por su parte, el encuentro del 10 de mayo con el expresidente Uribe en la hacienda El Ubérrimo reunió a 184.000 personas en tiempo real y sumó casi 600.000 visualizaciones totales. Este alcance masivo marcaría un nuevo capítulo en la interacción entre la política y las plataformas de streaming.

Las temáticas abordadas en estos espacios han oscilado entre políticas de seguridad y educación, hasta confesiones personales inéditas para el público joven que rechaza los canales informativos clásicos. Con la aceptación de Paloma Valencia, la atención se centra ahora en los otros dos protagonistas de la propuesta.

Iván Cepeda, aspirante del oficialismo o gobierno en turno y defensor de derechos humanos, y Abelardo de la Espriella, abogado mediático bajo la consigna de “salvar la patria”, aún deben definir si se sumarán a este encuentro masivo digital.

Los tres candidatos que lideran las encuestas en Colombia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. FOTO: Montaje El Colombiano
Los tres candidatos que lideran las encuestas en Colombia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. FOTO: Montaje El Colombiano

El debate propuesto en Kick representaría la oportunidad de ver a estos tres aspirantes confrontar sus modelos de país frente a cientos de miles de espectadores, en un escenario donde la falta de debates previos entre ellos ha sido la constante antes de la cita en las urnas.

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