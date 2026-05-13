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Isabel Zuleta: del descrédito del “tarimazo” con capos del Valle de Aburrá a ataques personales contra la defensora del pueblo

Las declaraciones de Zuleta provocaron una inmediata respuesta en Z X del director de Indepaz, Leonardo González Perafán.

  • Isabel Zuleta, congresista del Pacto Histórico. Foto: Colprensa
    Isabel Zuleta, congresista del Pacto Histórico. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, reaccionó este miércoles con agresividad contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una entrevista publicada por El Tiempo en la que la funcionaria alertó sobre los graves riesgos de seguridad y de interferencia armada en el escenario electoral del país.

Lejos de responder con argumentos de fondo frente a las advertencias institucionales de la Defensoría, Zuleta optó por desacreditar personalmente a Marín, acusándola de tener una postura “de derecha acomodada” y de actuar con “ínfulas de superioridad”, en un ataque que muchos interpretan como un intento de desviar la atención del deterioro de la seguridad en varias regiones del país.

La reacción de la congresista deja ver una actitud profundamente intolerante frente a cualquier crítica o alerta que cuestione los resultados reales de la llamada “paz total”, que ha sido cuestionada por distintos sectores que la han calificado de un fracaso.

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En vez de asumir con seriedad las preocupaciones sobre la presión de grupos armados ilegales en zonas bajo control del Clan del Golfo, Zuleta prefirió descalificar a la funcionaria encargada precisamente de advertir esos riesgos.

Resulta especialmente polémico que la senadora insista en presentar la “paz total” como garantía de estabilidad, mientras el propio Gobierno enfrenta una tormenta institucional por la intención de suspender órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo, incluyendo a alias “Chiquito Malo”, heredero criminal de alias “Otoniel” y uno de los hombres más temidos del país.

Zuleta incluso llegó a acusar a la Defensora de mentir sobre la incorporación de recomendaciones electorales en las mesas de diálogo, utilizando un tono confrontacional impropio frente a una entidad autónoma cuya misión constitucional es precisamente alertar sobre amenazas contra la población civil y la democracia.

Entérese: EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad

Más allá de las diferencias políticas, la reacción de la congresista refleja una preocupante tendencia a estigmatizar cualquier voz institucional que contradiga la narrativa oficial del Gobierno.

En lugar de debatir cifras, hechos o resultados concretos, Zuleta recurrió a ataques personales y cuestionamientos ideológicos que terminan debilitando el debate democrático.

La crítica cobra aún más fuerza si se recuerda que la propia senadora ha sido objeto de controversias recientes, como el cuestionado “tarimazo” de La Alpujarra en Medellín, donde compartió escenario con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, varios de los cuales posteriormente protagonizaron una escandalosa celebración en la cárcel de Itagüí.

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Director de Indepaz salió en defensa de Iris Marín

Las declaraciones de Zuleta provocaron una inmediata respuesta en Z X del director de Indepaz, Leonardo González Perafán, quien salió en defensa del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

“No señora. Las Alertas Tempranas no son una postura política ni una opinión personal de la Defensora. Son un mecanismo constitucional y técnico construido con trabajo territorial, verificación de fuentes, entrevistas comunitarias, análisis de contexto y contraste institucional”, respondió González.

El director de Indepaz advirtió que descalificar las alertas implica desconocer “los riesgos reales que viven las comunidades” y defendió que advertir amenazas contra líderes sociales, candidatos y población civil “es precisamente una forma de proteger la democracia y el derecho a la paz”.

Puede leer: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no

Además, cuestionó que sectores que antes respaldaban las alertas de la Defensoría ahora las tilden de politizadas. “Resulta al menos contradictorio que las Alertas Tempranas sí sean válidas y útiles cuando servían para respaldar denuncias en los territorios, pero pasen a ser descalificadas cuando estamos en el poder”, sostuvo.

El cruce de declaraciones deja al descubierto una nueva tensión alrededor de la política de “paz total” del gobierno Petro y el papel de las instituciones encargadas de monitorear los riesgos de violencia y afectación electoral en las regiones del país.

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