De la Espriella volvió a ganar con más votos en Venezuela y arrasó en EE. UU.

Al revisar el mapa electoral de la elección presidencial en la segunda vuelta del domingo se ratificó que el electo presidente Abelardo De La Espriella tuvo en los votos de los colombianos en el exterior uno de sus principales bastiones para el triunfo, teniendo particularmente a los Estados Unidos su principal apoyo.
Con el 100% de las 3.670 mesas reportadas en el preconteo, el electo mandatario sumó 390.949 votos, casi el doble de Iván Cepeda, quien llegó a 213.140 votos. De La Espriella tuvo en los colombianos residentes en los Estados Unidos a su mejor apoyo, cerca de la mitad de la totalidad de sus votos.