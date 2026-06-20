Cuenta regresiva en Perú: así se juega el último capítulo de las elecciones, ¿en qué va el conteo?

Desde entonces se ha desarrollado un largo proceso de escrutinio que aún debe ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras que la organización de los comicios y el conteo de votos están a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los peruanos están próximos a conocer quién será el sucesor del presidente José María Balcázar . La segunda vuelta se llevó a cabo el 7 de junio, cuando millones de ciudadanos acudieron a los centros de votación para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Por el momento, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori es la virtual ganadora de la contienda electoral. El 99,627 % de las actas contabilizadas refleja que la candidata de derecha suma 9.183.280 votos (50,113 %), mientras que el aspirante de izquierda registra 9.141.715 sufragios (49,887 %) , una diferencia de 41.565 votos entre ambos.

Sin embargo, desde Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, han presentado diversas denuncias sobre el proceso electoral, tras alegar supuestos “indicios de fraude” y solicitar la anulación de todos los votos emitidos en el exterior, que estarían favoreciendo a Keiko Fujimori.

La solicitud de nulidad planteaba que la Corte Superior de Justicia de Lima revisara “todo el procedimiento electoral desarrollado en el extranjero” durante este balotaje, así como la instalación de las mesas, la jornada de votación, el escrutinio y el cómputo de los sufragios en todos los puestos ubicados fuera del territorio peruano.

La candidata Keiko Fujimori el voto de los peruanos que viven en el extranjero: “Es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos de cualquier ciudad, región o provincia, incluso quienes se encuentran en el extranjero, son válidos y deben ser respetados”, declaró la candidata a periodistas.

Sánchez también encabezó este viernes una serie de movilizaciones en las calles de Lima, junto a cientos de sus simpatizantes, para exigir transparencia en el escrutinio de la segunda vuelta electoral.“¡El voto no se vende, el voto se defiende!”, fue la arenga de los manifestantes a lo largo de avenidas del centro de la capital peruana.

Para declarar un ganador, la autoridad electoral debe revisar aún actas impugnadas que contienen más de 120.000 votos. Cabe recordar que este balotaje lo enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y Roberto Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Fujimori aventaja a Sánchez con casi 37.000 votos: el 99,1 % de las actas ya fueron escrutadas en Perú