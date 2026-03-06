Abecé para votar: todo lo que debe saber antes de este 8 de marzo

Este domingo, luego de meses de campaña, los candidatos que buscan una curul en el Congreso sabrán si resultaron elegidos. En medio de una contienda convulsa, permeada por descalificaciones, hechos de violencia e incluso advertencias anticipadas de un supuesto “fraude”, finalmente se conocerá la nueva composición del Legislativo. Por eso estas votaciones son determinantes. Su voto es clave y no hay margen de error. Aquí le mostramos el paso a paso para votar en el tarjetón y, además, le explicamos cuáles son los delitos electorales para que no incurra en ninguno.

El primer paso es consultar el puesto de votación a través de la página web de la Registraduría Nacional o mediante la aplicación móvil A Votar. Para ello, el elector debe ingresar su número de cédula y verificar el lugar donde está habilitado para ejercer su derecho al sufragio. Este domingo 8 de marzo, día de la jornada electoral, cada votante deberá presentarse en la mesa asignada con su cédula de ciudadanía, único documento válido para votar. Allí, el jurado de votación le entregará los tarjetones correspondientes para Senado y Cámara de Representantes, dependiendo del departamento en el que esté registrada su cédula.

Es importante tener en cuenta que, si desea participar en las consultas presidenciales, deberá solicitar el tarjetón correspondiente, ya que no se lo entregarán automáticamente. Recuerde que hay tres consultas. La primera es la “Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación”, en la que participan los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta. En el tarjetón también encontrará la “Gran Consulta por Colombia”, en la que aparecen Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Finalmente, está la consulta del “Frente por la Vida”, en la que participan Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.

Una vez tenga los tarjetones, en el cubículo cada votante encontrará un lapicero para marcar su voto. Si la lista es abierta, deberá señalar el número del candidato y el partido; si es cerrada, bastará con marcar el logo de la colectividad. Luego deberá doblar el tarjetón y depositarlo personalmente en la urna. En caso de que desee marcar el voto en blanco, esta opción aparecerá al final de cada sección del tarjetón. Posteriormente, cada votante deberá regresar a la mesa para reclamar su cédula y recibir el certificado electoral.

Los delitos electorales