Abecé para votar: todo lo que debe saber antes de este 8 de marzo

Este domingo, luego de meses de campaña, los candidatos que buscan una curul en el Congreso sabrán si resultaron elegidos. En medio de una contienda convulsa, permeada por descalificaciones, hechos de violencia e incluso advertencias anticipadas de un supuesto “fraude”, finalmente se conocerá la nueva composición del Legislativo.
Por eso estas votaciones son determinantes. Su voto es clave y no hay margen de error. Aquí le mostramos el paso a paso para votar en el tarjetón y, además, le explicamos cuáles son los delitos electorales para que no incurra en ninguno.