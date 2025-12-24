Miguel Ángel ya tiene una grúa para movilizarse sin tantos líos

Ir al baño, a la sala o a la cama de sus papás ya no es una odisea para Miguel Ángel Álvarez Londoño y para su familia por cuenta de la enfermedad huérfana que sufre este menor de 12 años. Todo porque cuenta con una grúa que se consiguió mediante la gestión de algunas organizaciones y de este medio de comunicación.
Laura Milena García, mamá de Miguel Ángel, no deja de agradecer la solidaridad que le permitió contar con este elemento para que no sea necesario cargarlo en sus brazos por toda la casa en cada momento. Antes debía ella, con apoyo de su esposo, hacer fuerza por varios minutos para subirlo a una silla de ruedas o trasladarlo hacia el baño. Ahora, esta herramienta les permite ponerles un arnés y transportarlo en esta grúa hasta donde necesiten.