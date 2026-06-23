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“Será victoria o empate”, la advertencia del técnico de RD Congo antes de enfrentar a Colombia

El seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, señaló este martes que ante Colombia buscarán dar un paso que los acerque a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

  • Tras el empate contra Portugal, Sébastien Desabre tiene plena confianza en sus hombres para lograr un buen resultado ante Colombia. FOTO: AFP
    Tras el empate contra Portugal, Sébastien Desabre tiene plena confianza en sus hombres para lograr un buen resultado ante Colombia. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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La Selección Colombia se enfrenta a la República Democrática Congo este martes, desde las 9:00 de la noche en el estadio de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Norteamérica-2026, y el técnico de la selección africana, el francés Sébastien Desabre, aseguró que cuando menos se llevarán un punto, tal como lo hicieron en el primer partido contra Portugal, que terminó 1-1. El elenco tricolor, por su parte, viene de triunfar 3-1 ante Uzbekistán.

“Tenemos que meter goles y sacar puntos. Será una victoria o un empate”, aseguró el entrenador francés en rueda de prensa. “Queremos clasificarnos para los dieciseisavos”.

Lea: Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

El estratega europeo reconoció que “Colombia es una de las selecciones favoritas” para ganar el Grupo K, pero no asumió el rol de víctima. “El papel de ser el retador nos va muy bien”, dijo.

Desabre celebró conseguir ante Portugal el primer punto de la RD Congo en la Copa del Mundo, 52 años después de su primera participación en Alemania 1974. Ahora “tenemos la meta de superar el grupo”, añadió.

El entrenador de 49 años garantizó que ante Colombia, la RD Congo ofrecerá un partido muy diferente al de Portugal. “Vamos a correr riesgos”, advirtió.

“Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”, presumió el adiestrador de los leopardos desde 2022.

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A pesar de que espera un abrumador dominio colombiano en la tribuna, Desabre pronostica “un ambiente muy positivo” en el estadio de Guadalajara, donde la RD Congo logró la clasificación a esta Copa del Mundo mediante la repesca intercontinental en marzo.

Siga leyendo: El aviso de Dávinson y Mojica antes del desafío ante Congo: “Cada juego va a traer más dificultad”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo el técnico de la República Democrática del Congo antes del partido contra Colombia?
El entrenador Sébastien Desabre aseguró que su equipo buscará sumar puntos ante Colombia y afirmó que el objetivo mínimo será conseguir “una victoria o un empate”, mostrando confianza en su planteamiento para el Mundial 2026.
¿Qué necesita la República Democrática del Congo para avanzar en el Mundial 2026?
Según el técnico, el objetivo es seguir sumando puntos para acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, luego del empate logrado ante Portugal en la primera jornada del Grupo K.
¿Cómo llega Colombia al partido contra RD Congo en el Mundial 2026?
Selección Colombia llega tras una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, lo que la posiciona como una de las favoritas del grupo según el rival.
¿Qué opina el entrenador de RD Congo sobre la Selección Colombia?
Sébastien Desabre reconoció que Colombia es una de las selecciones favoritas del Grupo K, pero aseguró que su equipo no asumirá un rol defensivo y buscará competir con riesgos.
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