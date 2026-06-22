El aviso de Dávinson y Mojica antes del desafío ante Congo: “Cada juego va a traer más dificultad”

La selección Colombia dejó buenas sensaciones en su estreno y ahora se prepara para un desafío de mayor exigencia. Johan Mojica y Dávinson Sánchez coincidieron en que el equipo deberá sostener la concentración y elevar su rendimiento para enfrentar a un rival con gran capacidad física y peligro en las transiciones como Congo.

Mojica destacó que ante Uzbekistán la clave fue la paciencia y el orden defensivo. El lateral explicó que Colombia entendió cómo debía desarrollarse el encuentro y supo controlar el juego sin perder el equilibrio.

“Sabíamos que había que tener paciencia porque era un equipo que nos iba a permitir dominar el partido”, señaló. Además, resaltó la importancia de las vigilancias defensivas, un aspecto que permitió reducir al mínimo las opciones de contraataque del rival.

“Hubo muy pocas transiciones de Uzbekistán para atacarnos y eso dice mucho de la concentración que tiene el equipo”, afirmó el jugador, quien espera que esa atención táctica se mantenga y mejore ante un adversario que se caracteriza por su velocidad y fortaleza física.

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Para Mojica, la fórmula pasa por mantener un equipo bien posicionado y apostar por un “fútbol práctico y serio”, una identidad que considera ha dado resultados a la selección.

Por su parte, Dávinson Sánchez reconoció la satisfacción por poder aportar también en ataque a través del juego aéreo, aunque dejó claro que su principal responsabilidad está en la defensa.

“Me concentro mucho más en lo que puedo aportar desde lo defensivo, dar solidez y hacer que el equipo se sienta cómodo a la hora de atacar”, explicó el zaguero, quien además destacó su papel de liderazgo gracias a la experiencia acumulada en este tipo de torneos.

El central colombiano anticipó que la exigencia será mayor debido a la calidad de los atacantes rivales, especialistas en atacar los espacios a la espalda de la defensa. Sin embargo, aseguró que el conocimiento que tiene de algunos de ellos y el trabajo colectivo serán fundamentales para neutralizarlos.

“Va a primar mucho que Colombia se pueda sentir cómoda no solo con la posesión, sino también en el reinicio de los ataques”, señaló.

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Sánchez también valoró la madurez mostrada por el equipo en el debut. Consideró que Colombia tuvo paciencia para romper el esquema defensivo rival y supo reaccionar con inteligencia tras el empate.

“El primer partido siempre tiene una carga especial. A veces se arriesga poco y no te sueltas como normalmente eres, pero Colombia entendió lo que debía hacer”, comentó.

El defensor advirtió que cada encuentro incrementará el nivel de dificultad y que el equipo necesitará ofrecer “un poco más” de lo mostrado durante el proceso de preparación.

Sobre la presión que supone jugar conociendo los resultados de otros equipos, Sánchez aseguró que todo depende de la manera en que se interprete el contexto. Para él, la competencia genera exigencia, pero también confianza.

“Entre más seguido juegues, mejor te sientes”, expresó.

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Finalmente, destacó la decisión del grupo de mantener una cercanía con sus familiares y con la afición durante la concentración. Según el defensor, después de una temporada extensa, compartir con los seres queridos se convierte en una fuente de energía adicional sin perder de vista el objetivo principal.

En el plano futbolístico, insistió en que las vigilancias defensivas y la salida limpia tras recuperar el balón serán aspectos decisivos para que Colombia pueda imponer su estilo de posesión y permitir que mediocampistas y delanteros se sientan cómodos con la pelota.

Con un debut superado y un rival de mayor exigencia en el horizonte, la selección colombiana se aferra a la concentración, el equilibrio y la identidad futbolística como las principales herramientas para seguir avanzando.