¡Agéndese! Programación del Mundial hoy 15 de junio: partidos, horarios y dónde verlos

La jornada de este lunes festivo, 15 de junio del Mundial 2026, reúne cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos, con actividad en los grupos G y H, en esta fecha debutaran las selecciones en esta fecha debutarán las selecciones de España, Cabo Verde, Bélgica, Egipto, Arabia Saudita, Uruguay, Irán y Nueva Zelanda. El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de la competencia, con encuentros en distintas sedes de Estados Unidos. Entérese: Video | Segundo gol más rápido de un suplente en mundiales en la exhibición de Suecia en su debut; vea aquí las anotaciones Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports y Disney+, que cuentan con los derechos del torneo en el país.

Así será la programación de la Copa Mundial FIFA hoy, 15 de junio, ordenada por hora en Colombia:

11:00 a. m. España vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 2:00 p. m. Bélgica vs. Egipto (Grupo G), en el Estadio de Seattle (Lumen Field), ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos. 5:00 p. m. Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H), en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium), en Miami, Florida, Estados Unidos. 8:00 p. m. Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Lea también: Así van los grupos del Mundial 2026: resultados, posiciones y goleadores de la primera fecha

Así fue la jornada de ayer, 14 de junio en el Mundial: resultados y resumen

La jornada dejó resultados amplios, un empate y partidos definidos por la eficacia en el área en los grupos E y F. En el Grupo E, Alemania venció 7–1 a Curazao en Houston. Los goles del conjunto alemán fueron de Felix Nmecha (5’), Nico Schlotterbeck (37’), Kai Havertz (45+4’ de penal y 87’), Jamal Musiala (46’), Nathaniel Brown (67’) y Deniz Undav (77’). El único gol de Curazao fue anotado por Livano Comenencia al minuto 20. Con este resultado, Alemania inicia con una diferencia de gol de +6. Conozca: Duro golpe para Ecuador: perdió al minuto 90 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026

En el otro partido del grupo, Costa de Marfil derrotó 1–0 a Ecuador en un encuentro cerrado. El resultado le permite sumar tres puntos y una diferencia de gol de +1, mientras que Ecuador no sumó puntos en su debut.

En el Grupo F, Suecia venció 5–1 a Túnez en Monterrey. En el otro encuentro, Países Bajos y Japón empataron 2–2 en Dallas. Virgil van Dijk marcó para Países Bajos, Keito Nakamura y Daichi Kamada anotaron para Japón, y Crysencio Summerville convirtió el segundo gol neerlandés.

Lo que viene para mañana, 16 de junio en la Copa Mundial FIFA 2026

La programación de mañana martes 16 de junio continúa con la fase de grupos del Mundial 2026 e incluye el debut de nuevas selecciones en los grupos I y J. En esta jornada se enfrentarán Francia vs. Senegal, Irak vs. Noruega, Argentina vs. Argelia y Austria vs. Jordania. Siga leyendo: Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial