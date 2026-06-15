¡Agéndese! Programación del Mundial hoy 15 de junio: partidos, horarios y dónde verlos

La jornada de este lunes festivo, 15 de junio del Mundial 2026, reúne cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos, con actividad en los grupos G y H, en esta fecha debutaran las selecciones en esta fecha debutarán las selecciones de España, Cabo Verde, Bélgica, Egipto, Arabia Saudita, Uruguay, Irán y Nueva Zelanda.
El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de la competencia, con encuentros en distintas sedes de Estados Unidos.
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Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports y Disney+, que cuentan con los derechos del torneo en el país.