A empujones terminó altercado de la policía de Dallas en hotel de la Selección de Egipto, ¿otro exceso?

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A las imágenes de excesivos controles de emigración a selecciones como Argentina , se han sumado en las últimas horas un video en el que se evidencia un altercado entre Ibrahim Hassan, asistente de la selección de Egipto, y un efectivo de la Policía, quien trató de impedir que un niño consiguiera una foto y un autógrafo de los jugadores de ese país.

La fiesta del fútbol en Estados Unidos se ha visto opacada por denuncias de abusos contra integrantes de los organismos de seguridad de ese país. Sobre ellos recaen reclamos por aparentes excesos hacia varias de las selecciones que se disputan el Mundial de Norteamérica 2026, así como contra los aficionados a quienes no permiten lograr su sueño de alcanzar una foto o un autógrafo de sus ídolos futbolistas.

El suceso ocurrió en el lobby del hotel donde está concentrado el seleccionado de Egipto para el partido ante Australia, por los 16avos de final del Mundial de Norteamérica, cuando un niño estaba buscando la firma de los jugadores y un policía trató de impedir el acercamiento del menor, lo que generó la reacción de Ibrahim Hassan y otros ayudantes del cuerpo técnico de Egipto, que le reclamaron la falta de empatía al oficial.

En medio de los reclamos ocurrió un forcejeo y hubo tensión por la reacción del oficial que seguía con su misión de impedir el acercamiento del niño con los jugadores de la selección que tiene a Mohamed Salah como gran referente.

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Según reportó la Policía de Dallas, sus oficiales llegaron hasta el hotel donde estaba la selección de Egipto por un llamado de presuntos desórdenes, pero en el video que circula en redes no se ve ningún disturbio o problemas de seguridad.

En esta cita mundialista, selecciones como Irán se quejaron ante la FIFA por el trato que recibieron por parte de las autoridades de Estados Unidos, que les impidieron permanecer en territorio estadounidense antes y luego de los partidos.

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A eso se suman los excesivos controles a los que han sometido a los jugadores al llegar o pasar por migración; ni Lionel Messi, quien reside en Estados Unidos hace varios años, se salvó de una requisa minuciosa.