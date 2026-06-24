Ya hay árbitro para Colombia vs. Portugal: ¿qué tanta experiencia tiene?

Para el partido entre Colombia vs Portugal que definirá el primer lugar del grupo K en el Mundial 2026 la Fifa ha optado por un árbitro con experiencia para impartir justicia durante el encuentro. El encargado de esa misión será el australiano Alireza Faghani.

El colegiado de 48 años nació en Kashmar, Irán, pero actualmente representa a la Federación Australiana tras haber emigrado y obtenido su residencia en el país oceánico que compite en Asia. Es considerado uno de los colegiados más prestigiosos de la Confederación Asiática de Fútbol y es el árbitro de mayor edad convocado para esta cita mundialista.

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Tiene la escarapela Fifa desde el año 2008 y cuenta con una vasta trayectoria de 555 partidos oficiales dirigidos. A lo largo de su carrera, ha estado al frente de finales de gran relevancia internacional como la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016 entre Brasil y Alemania, la final del Mundial de Clubes 2015 entre River Plate y Barcelona y la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG.

Esta es la tercera participación de Faghani en un Mundial de mayores tras haber estado en Rusia 2018 y Catar 2022. En total ha sumado siete encuentros dirigidos en estas competencias, resaltando partidos como los octavos de final entre Francia y Argentina en Rusia y el partido por el tercer puesto entre Bélgica e Inglaterra en ese mismo torneo. En la actual edición ya dirigió el encuentro entre Francia y Senegal.

Respecto a las selecciones a las que le arbitrará, será la primera vez que Alireza Faghani dirija un partido oficial de la Selección Colombia. Por el contrario, el australiano ya ha dirigido a la selección de Portugal en dos ocasiones anteriores, siendo la primera en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 contra Chile, y la segunda en el Mundial de Catar 2022. En ambas ocasiones hubo triunfo de los lusos.