El árbitro Slavko Vinčić, designado para la final, le trae un amargo recuerdo a Scaloni y sus dirigidos

El árbitro esloveno Slavko Vinčić, quien fue designado para dirigir la final del Mundial de Norteamérica entre España y Argentina, tiene antecedentes ante ambas selecciones, con recuerdos no tan gratos para los sudamericanos.

El recuerdo de Argentina con el árbitro Vinčić no es el más agradable, ya que data del encuentro del pasado Mundial de Catar 2022, en el que la albiceleste perdió ante Arabia Saudita 2-1, en su debut en la competencia que, al final, terminó ganando.

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España si tiene un buen recuerdo con el esloveno, ya que está invicta: en la fase de grupos de la Eurocopa 2020, en las semifinales de la Liga de Naciones del 2023 y en la fase de grupos y semifinales de la Eurocopa del 2024 donde los ibéricos salieron campeones.