Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El árbitro Slavko Vinčić, designado para la final, le trae un amargo recuerdo a Scaloni y sus dirigidos

El colombiano Nicolás Gallo está en la lista que acompañará al esloveno en la final entre Argentina y España.

  • El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue el designado por Fifa para la final del Mundial de Norteamérica entre España y Argentina. FOTO TOMADA X@FIFAcom
    El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue el designado por Fifa para la final del Mundial de Norteamérica entre España y Argentina. FOTO TOMADA X@FIFAcom
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
bookmark

El árbitro esloveno Slavko Vinčić, quien fue designado para dirigir la final del Mundial de Norteamérica entre España y Argentina, tiene antecedentes ante ambas selecciones, con recuerdos no tan gratos para los sudamericanos.

El recuerdo de Argentina con el árbitro Vinčić no es el más agradable, ya que data del encuentro del pasado Mundial de Catar 2022, en el que la albiceleste perdió ante Arabia Saudita 2-1, en su debut en la competencia que, al final, terminó ganando.

También le puede interesar: ¿Quién es Nicolás Gallo, el árbitro AVAR colombiano de la final en el Mundial de Norteamérica?

España si tiene un buen recuerdo con el esloveno, ya que está invicta: en la fase de grupos de la Eurocopa 2020, en las semifinales de la Liga de Naciones del 2023 y en la fase de grupos y semifinales de la Eurocopa del 2024 donde los ibéricos salieron campeones.

El silbato de 46 años de edad, suma otra final en su carrera, pues en sus 16 años como árbitro internacional ya ha tenido presencia en partidos decisivos como en la Uefa Champions League del 2024 entre el Real Madrid y Borussia Dortmund y la final de la Europa League 2022 disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

Con la final, Vinčić completará su cuarto partido en el Mundial 2026, pues ya tuvo presencia en la fase de grupos en los encuentros Brasil contra Marruecos y Jordania frente a Argelia, además del partido por los dieciseisavos de final entre México y Ecuador.

Lea además: Video | La emotiva reacción del árbitro Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial

Slavko es considerado el mejor de su país en el rubro y es internacional desde el 2010 con una amplia experiencia dirigiendo partidos de alta relevancia mundial. Además el duelo del domingo será su sexto juego en Copa Mundo, estuvo en Gales-Inglaterra (2022) y en esta edición en Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México Ecuador.

En su trayectoria en las Copa Mundo ajusta un total, suma 15 amarillas y una roja.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué partidos ha dirigido Slavko Vinčić en el Mundial 2026 antes de la final?
Slavko Vinčić ha dirigido tres partidos en la actual edición de la Copa del Mundo 2026: los encuentros de la fase de grupos entre Brasil vs. Marruecos y Jordania vs. Argelia, además del cruce de dieciseisavos de final entre México vs. Ecuador. La gran final será su cuarto partido en este torneo.
¿Cómo le fue a la Selección Argentina la última vez que la dirigió Slavko Vinčić?
El único antecedente de Argentina con este árbitro fue la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Catar 2022. A pesar de ese tropiezo inicial bajo el arbitraje del esloveno, la albiceleste terminó coronándose campeona en ese torneo.
¿Cuántas tarjetas ha sacado Slavko Vinčić en la historia de los Mundiales?
En el acumulado de su trayectoria en las Copas del Mundo (sumando Catar 2022 y lo que va de Norteamérica 2026), el colegiado registra un total de 15 tarjetas amarillas y una tarjeta roja.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos